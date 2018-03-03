Diğer
Kategoriler

Stancu atıyor, Bursaspor kazanıyor

Bursaspor, bu sezon Stancu’nun gol attığı 6 karşılaşmanın 5'inden galibiyetle ayrıldı.

Stancu atıyor, Bursaspor kazanıyor

03 Mart 2018 11:57

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında dün sahasında Kayserispor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak 9 maçlık galibiyet hasretini dindirdi. Yeşil-beyazlı takıma 3 puanı getiren golü kaydeden Rumen golcü Bogdan Stancu, bu sezonki gol sayısını da 6’ya çıkardı.

Takımın en golcüsü 

30 yaşındaki oyuncu, takımın en golcü ismi konumunda yer alırken, attığı gollerle de Bursaspor’a puanlar kazandırdı. Deneyimli isim, bu sezon 6 farklı karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Bursaspor Stancu’nun gol attığı bu maçların 5'inden galibiyet ile ayrılmayı başardı.

Bu sezon Stancu’nun gol attığı maçlarda Bursaspor’un aldığı sonuçlar şöyle: 

Bursaspor 3 - 0 Akhisarspor
Yeni Malatyaspor 2 - 4 Bursaspor
Bursaspor 3 - 1 Osmanlıspor
Atiker Konyaspor 0 - 3 Bursaspor
Aytemiz Alanyaspor 3 - 1 Bursaspor
Bursaspor 1 - 0 Kayserispor  

Mesut Alan
 

Etiketler: Bursaspor

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç