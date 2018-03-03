Stancu atıyor, Bursaspor kazanıyor

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında dün sahasında Kayserispor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak 9 maçlık galibiyet hasretini dindirdi. Yeşil-beyazlı takıma 3 puanı getiren golü kaydeden Rumen golcü Bogdan Stancu, bu sezonki gol sayısını da 6’ya çıkardı.

Takımın en golcüsü

30 yaşındaki oyuncu, takımın en golcü ismi konumunda yer alırken, attığı gollerle de Bursaspor’a puanlar kazandırdı. Deneyimli isim, bu sezon 6 farklı karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Bursaspor Stancu’nun gol attığı bu maçların 5'inden galibiyet ile ayrılmayı başardı.

Bu sezon Stancu’nun gol attığı maçlarda Bursaspor’un aldığı sonuçlar şöyle:

Bursaspor 3 - 0 Akhisarspor

Yeni Malatyaspor 2 - 4 Bursaspor

Bursaspor 3 - 1 Osmanlıspor

Atiker Konyaspor 0 - 3 Bursaspor

Aytemiz Alanyaspor 3 - 1 Bursaspor

Bursaspor 1 - 0 Kayserispor

Mesut Alan

