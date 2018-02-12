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Standart and Poor’s Türk bankalarını değerlendirdi

Standard & Poor’s, 2018 yılına ilişkin Türkiye hakkındaki öngörülerini paylaştı. Sunulan raporda 2017 yılındaki düşük kredi hacmi nedeniyle 2018 yılında Türk bankalarının karlılıklarında azalma beklendiği bildirildi.

Standart and Poors Türk bankalarını değerlendirdi

12 Şubat 2018 16:57

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Türk bankalarının görünümünü değerlendirdi. S&P raporunda, “2017 yılında güçlü performanslarına rağmen, 2018 yılında, yüksek toptan finansman ve mevduat maliyetlerine ilişkin net faiz marjındaki gerileme ve 2017 yılındaki düşük kredi hacmi nedeniyle Türk bankalarının karlılıklarında azalma bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

2018 yılında artan faaliyet risklerinin, Türk bankalarını TL’nin değer kaybına ve politik belirsizliklere karşı hassas hale getirdiği kaydedildi. Raporda ayrıca ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının bir Türk banka yöneticisi tarafından delindiği yönündeki iddialar nedeniyle Türkiye’nin batılı müttefikleriyle bozulan ilişkilerinin kilit önemde zorluk oluşturduğu belirtilirken, bunun yatırımcıların algısına zarar verebileceğin ön görüldüğü aktarıldı.

Raporda Türk bankalarının görünümünün negatif olarak değerlendirildiği de belirtilenler arasında bulundu. 

Etiketler: Standart and Poor’s

 

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