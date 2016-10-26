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Standartlar yaşam kalitesini artırır

Türk Standartlar Enstitüsünün 19.8.1993 tarihli teklifi üzerine, her yıl 14 – 20 Ekim tarihleri arasında tüketicinin korunması, standartlar ve yararları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Dünya Standartlar Günü kutlanıyor.

Standartlar yaşam kalitesini artırır

26 Ekim 2016 14:09

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebru Özlem Güven, Dünya Standartlar Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada insan yaşamının sağlığını ve güvenliğini korumak adına ‘standardizasyon’un büyük önem arz ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Standartlar yaşam kalitesini yükseltmeye destek olmaktadır. Ürünler bazında ele alındığında; standartlar ürünlerin emniyetli üretilmesini sağlamakta ve böylelikle tüketicilerin can ve mal güvenliği sağlanmaktadır. Standartlar uluslararası ve ulusal olabileceği gibi, uluslararası standartlar yurt dışından alınan bir ürünün tüketicinin kendi ülkesinde veya diğer ülkelerde problemsiz olarak kullanılmasını mümkün kılmaktadır ve güven içerisinde satın almasını sağlamaktadır.”

Standartların ürünlerin ithalat ve ihracat süreçlerini kolaylaştırdığı ve kurumların rekabet gücünü artırdığını da vurgulayan Yrd.Doç. Dr. Ebru Özlem Güven, “Bu bakımdan standartlar, ticaretin uluslararası ortak dili olarak görülmektedir. Özellikle referans kabul edilen ve belirli bir denetim mekanizması ile çalışan uluslararası standartlar, dünya genelinde paylaşılan ve benimsenen en iyi uygulamalar konusunda bir uzlaşmadır. Standartlar yaşam kalitesini artırır ve insanların güven içinde yaşamasını sağlar. O nedenle kuruluşların faaliyet alanlarına uygun ulusal ya da uluslararası standartlara ilişkin akreditasyon sürecine girmesi işletmeler, tüketiciler ve genel olarak dünya için fayda sağlayan süreçlerdir” şeklinde konuştu.

Etiketler: Dünya Standartlar Günü, İstanbul Aydın Üniversitesi, TSE


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