Stanislav Çerçesov: 'İsveç ve Türkiye maçları bizi zorlayacak'

Stanislav Çerçesov, milli takım kariyerini noktalayan kaleci Akinfeev ile ilgili konuşurken, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacakları İsveç ve Türkiye maçlarını da değerlendirdi. Rusya Milli Takımı sosyal medya hesaplarına konuşan Çerçesov, milli takımda 15 yıl kalecilik yaptıktan sonra kariyerini sonlandıran Igor Akinfeev ile ilgili görüşlerini bildirerek, “Akinfeev'in milli takımı bırakma kararı kendi arzusudur. Dün onunla uzun uzun yüz yüze görüştük. Neticede böyle bir karar vermiş, saygı duymak gerekir. Bundan sonra Rusya Milli Takımı'nın ilk kalecisi Andrei Lunev olacak” dedi.

“İsveç ve Türkiye bizi zorlayacak”

Çerçesov, 11 Ekim'de İsveç ve 14 Ekim'de Türkiye ile oynayacakları UEFA Uluslar Ligi B Grubu maçlarını da değerlendirerek, "Bildiğiniz gibi Türkiye ve İsveç son maçlarında inanılmaz bir oyun çıkardı. İsveç'in oturmuş ve iyi bir sistemi var. Türkler ise son maçlarında İsveç'e karşı çok iyi bir oyun oynadı. İsveç ve Türkiye maçları bizi zorlayacak. Sonucu belli olmayan 2 maç bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak

