Steam yaz indirimleri 2018 ne zaman başlıyor, son gün ne zaman? 2018 Steam yaz indirimleri tarihi...

2018 Steam yaz İndirimleri ne zaman başlayacak? Steam yaz indirimleri ne kadar sürecek? Okulların kapanması ile beraber Yaz indirimlerinde oyunlarda %80'a varan indirimler oyunculara sunulacak. Peki Steam yılbaşı (yaz) indirimleri ne zamana kadar devam edecek? 2018 Steam yaz indirimli oyunları hangileri? İşte tüm merak edilenler...

STEAM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Steam 2018 yaz indirimleri 21 Haziran tarihi ile birlikte başladı. 5 gün sürecek olan indirimin ikinci gününde ise bizleri yaz indirimleri bekliyor olacak. Steam indirimli oyunların son tarihi ise 4 Temmuz.Yaz indirimleriyle birlikte oyunsever, Steam oyunlarına daha uygun fiyatlarla sahip olacak. İşte 2018 Steam yaz indirimli oyunlarının listesi!

Playerunknown's Battlegrounds'ın (PUBG) fiyatı %33 indirim ile 46,23 TL'ye düştü

Football Manager 2018 %66 indirim ile 40,46 TL'ye düştü

ARK: Survival Evolved %67 indirim ile 29,37 TL'ye düştü

Dying Light: The Following %66 indirim ile 13,26 TL'ye düştü

Railway Empire %30 indirim ile 69,30 TL'ye düştü

Frostpunk %15 indirim ile 42,50 TL'ye düştü

Dragon's Dogma: Dark Arisen %67 indirim ile 32,34 TL'ye düştü

Darkest Dungeon %70 indirim ile 11,70 TL'ye düştü

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom %40 indirim ile 107,40 TL'ye düştü

STEAM NEDİR?

Steam, Counter Strike, Half-Life, Portal ve Left 4 Dead gibi başarılı oyun serilerine imza atmış olan Valve tarafından 2003'te yayına başlamış olan dünyanın en büyük oyun platformu. 2013'ün sonlarına doğru yapılan duyurularla Steam oyun konsolu haline de getiriliyor ve hatta CES 2014'te ilk örnekleri ortaya çıktı bile. Steam bu sayede oturma odalarımıza da bilgisayar oyunlarını getirmeyi planlıyor. 12 Eylül 2003 tarihinden beri yayın hayatına devam eden Steam platformu; Windows, Linux ve OS X işletim sistemlerinde çalışıyor ve aynı zamanda mobil işletim sistemlerinde de uygulama olarak bulunuyor.

Steam, bilgisayar oyunlarını satın alabileceğiniz ve oynayabileceğiniz devasa bir oyuncu platformudur. Her an aktif olarak 5 milyondan fazla kullanıcı bulunan Steam'i kullananların sayısı her geçen gün daha da artmaktadır. Valve'in kendi geliştirdiği oyunların dışında popüler ya da bağımsız birçok oyun üreticisinin oyunları da Steam üzerinden satın alınabilir durumdayken aynı zamanda farklı yollardan aldığınız Steam uyumlu oyun anahtarlarını platformda aktif hale getirerek oyunlara erişilebiliyor.

Online bir oyun platformu olan Steam, sadece bir oyun alışveriş sistemine değil, aynı zamanda bir oyun ağı sunan sosyal bir oluşum da sunuyor. Arkadaşlarınız ile oyun oynayabileceğiniz Steam'de arkadaş listenizde yer alan oyuncuları direkt olarak oyununuza davet edebileceğiniz gibi dilerseniz de arkadaşlarınızın oyunlarına katılabiliyorsunuz. Oyun oynamanın yanı sıra "Steam Market" adlı sistem sayesinde oyunlardan elde ettiğiniz eşyaları, satın aldığınız oyunları (Gift olarak satın aldıysanız) veya eşyaları satabilir hatta diğer oyuncuların satmak istediği eşyaları satın alabilirsiniz. Kabaca Steam içerisinde yer alan en temel özelliklerin bunlar olduğunu söyleyebiliriz.

STEAM’DEN OYUN NASIL SATIN ALINIR?

Steam üzerinden oyun satın alabilmek için iki seçeneğiniz bulunuyor. Dilerseniz "Steam Wallet" yani Steam cüzdanıza para yükleyerek buradan oyun satın alabilir veya satın almak istediğiniz oyunu direkt olarak satın alabilirsiniz. Steam'de şuan için dolar ve euro üzerinden alışveriş yapabiliyoruz ve kurların sürekli olarak değiştiğini düşünürsek uygun zamanlarda Steam Wallet'a ekleyeceğiniz para ile ilerleyen zamanlarda alışveriş yapabilir ve satın almak istediğiniz oyunları daha uygun fiyata getirebilirsiniz. Bunun dışında Steam Market'te sattığınız eşyaların gelirleri de direkt olarak Steam Wallet'a eklenmektedir. Steam Wallet'a tek seferde 5$, 10$, 25$, 50$ ve 100$ ekleme şansınız bulunuyor.

Steam Wallet'a para eklemenin dışında dilediğiniz oyunu direkt olarak da satın alabilirisniz. Oyunları direkt olarak satın alabilmek için veya Steam Wallet'a para ekleyebilmek Visa, MasterCard, American Express, Discover veya JCB kredi kartlarında birine sahip olmanız gerekiyor ya da PayPal ve Webmoney servislerinden de oyun satın alma şansına sahip olabilirsiniz. Steam Store üzerinden satın almak istediğiniz oyunu bulduktan sonra "Add To Cart" seçeneğine tıklamalı ve oyunu sepetinize eklemelisiniz daha sonrasında oyunu kendiniz için almak istiyorsanız "Purchase For Myself" butonuna bir arkadaşınıza hediye etmek istiyorsanız ise "Purchase a Gift" butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.