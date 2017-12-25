Steam yılbaşı indirimleri ne zaman başlıyor, son gün ne zaman? 2018 Steam kış indirimleri tarihi...

Her sene olduğu gibi bu senede yılbaşının hemen öncesinde Steam Kış İndirimleri başlayacak. 4 büyük indirim döneminden birisi olan kış indirimleri, Sonbahar indirimlerine göre daha kapsamlı. Yaz indirimleri ile eşdeğer büyüklükte yapılan kış indirimlerinde oyunlarda %80'a varan indirimler oyunculara sunulacak. Peki Steam yılbaşı (kış) indirimleri ne zamana kadar devam edecek? Steam indirimli oyunları hangileri? İşte merak edilenler...

STEAM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Her sene olduğu gibi bu sene de Steam oyunlarda indirime gidiyor. Ancak bu indirimler 21 Aralık ile 4 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak. Oyunlarda yüzde 80’e varana kadar indirim yapılması öngörülüyor. Oyunlar arasındaki indirim popülerliğine ve kalitesine göre değişiklik gösterecek.

STEAM NEDİR?

Steam, Counter Strike, Half-Life, Portal ve Left 4 Dead gibi başarılı oyun serilerine imza atmış olan Valve tarafından 2003'te yayına başlamış olan dünyanın en büyük oyun platformu. 2013'ün sonlarına doğru yapılan duyurularla Steam oyun konsolu haline de getiriliyor ve hatta CES 2014'te ilk örnekleri ortaya çıktı bile. Steam bu sayede oturma odalarımıza da bilgisayar oyunlarını getirmeyi planlıyor. 12 Eylül 2003 tarihinden beri yayın hayatına devam eden Steam platformu; Windows, Linux ve OS X işletim sistemlerinde çalışıyor ve aynı zamanda mobil işletim sistemlerinde de uygulama olarak bulunuyor.

Steam, bilgisayar oyunlarını satın alabileceğiniz ve oynayabileceğiniz devasa bir oyuncu platformudur. Her an aktif olarak 5 milyondan fazla kullanıcı bulunan Steam'i kullananların sayısı her geçen gün daha da artmaktadır. Valve'in kendi geliştirdiği oyunların dışında popüler ya da bağımsız birçok oyun üreticisinin oyunları da Steam üzerinden satın alınabilir durumdayken aynı zamanda farklı yollardan aldığınız Steam uyumlu oyun anahtarlarını platformda aktif hale getirerek oyunlara erişilebiliyor.

Online bir oyun platformu olan Steam, sadece bir oyun alışveriş sistemine değil, aynı zamanda bir oyun ağı sunan sosyal bir oluşum da sunuyor. Arkadaşlarınız ile oyun oynayabileceğiniz Steam'de arkadaş listenizde yer alan oyuncuları direkt olarak oyununuza davet edebileceğiniz gibi dilerseniz de arkadaşlarınızın oyunlarına katılabiliyorsunuz. Oyun oynamanın yanı sıra "Steam Market" adlı sistem sayesinde oyunlardan elde ettiğiniz eşyaları, satın aldığınız oyunları (Gift olarak satın aldıysanız) veya eşyaları satabilir hatta diğer oyuncuların satmak istediği eşyaları satın alabilirsiniz. Kabaca Steam içerisinde yer alan en temel özelliklerin bunlar olduğunu söyleyebiliriz.

HANGİ OYUNLAR İNDİRİMLİ OLACAK?

Steam kış indirimleri konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. İşte indirime gitmesi beklenen oyunlar:

1. The Witcher 3: Wild Hunt

2. PES oyun serisi

3. Batman Arkham Trilogy

4. Grand Theft Auto V

5. PlayerUnknown’s Battlegrounds

6. H1Z1

7. Rust

8. The Long Dark

9. Skyrim

10. Middle-earth: Shadow of Mordor

11. Cities Skylines

12. Football Manager oyun serileri

13. South Park

14. Tomb Raider 2013

15. Assassins Creed serileri

16. Dying Light

17. Valiant Hearts

18. Bioschock serisi tercihen Infinite

19. Rome 2 Total War

20. Just Cause 2 veya 3

21. This War of Mine

22. Mount and Blade: Warband

23. ARMA 3

24. Hitman Absolution

25. F1 oyun serileri

STEAM’DEN OYUN NASIL SATIN ALINIR?

Steam üzerinden oyun satın alabilmek için iki seçeneğiniz bulunuyor. Dilerseniz "Steam Wallet" yani Steam cüzdanıza para yükleyerek buradan oyun satın alabilir veya satın almak istediğiniz oyunu direkt olarak satın alabilirsiniz. Steam'de şuan için dolar ve euro üzerinden alışveriş yapabiliyoruz ve kurların sürekli olarak değiştiğini düşünürsek uygun zamanlarda Steam Wallet'a ekleyeceğiniz para ile ilerleyen zamanlarda alışveriş yapabilir ve satın almak istediğiniz oyunları daha uygun fiyata getirebilirsiniz. Bunun dışında Steam Market'te sattığınız eşyaların gelirleri de direkt olarak Steam Wallet'a eklenmektedir. Steam Wallet'a tek seferde 5$, 10$, 25$, 50$ ve 100$ ekleme şansınız bulunuyor.

Steam Wallet'a para eklemenin dışında dilediğiniz oyunu direkt olarak da satın alabilirisniz. Oyunları direkt olarak satın alabilmek için veya Steam Wallet'a para ekleyebilmek Visa, MasterCard, American Express, Discover veya JCB kredi kartlarında birine sahip olmanız gerekiyor ya da PayPal ve Webmoney servislerinden de oyun satın alma şansına sahip olabilirsiniz. Steam Store üzerinden satın almak istediğiniz oyunu bulduktan sonra "Add To Cart" seçeneğine tıklamalı ve oyunu sepetinize eklemelisiniz daha sonrasında oyunu kendiniz için almak istiyorsanız "Purchase For Myself" butonuna bir arkadaşınıza hediye etmek istiyorsanız ise "Purchase a Gift" butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.