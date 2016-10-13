Almanya Dışişleri Bakanı ve AGİT Dönem Başkanı Frank-Walter Steinmeier, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin sonbahar oturumunda konuşma yaptı. Dünyanın içinde bulunduğu sıkıntılı dönemde Avrupa ve çevresinde meydana gelen savaşlara değinen Steinmeier, Avrupa Konseyinin kriz dönemlerinde düzenin sağlanabilmesi için önemli bir görevi yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

"Barışın sağlanabilmesi için güçlünün haklı olduğu değil, hukukun üstün olduğu bir dünyada barış gelebilir" diyen Steinmeier, "Temel haklar ihlal edilirse çatışmalar ve savaşlar çıkar. İnsan hakları kazanımları müzakere edilemez olarak kalmalıdır. 21. yüzyılda uluslararası hukuka aykırı olarak bir ülkenin başka bir ülke tarafından ilhak edileceğini hiçbirimiz inanamazdık. Rusya, Kırım'ı ilhak etmiştir" dedi. Alman Bakan olaylar karşısında protesto açıklaması yapmanın yeterli olmadığını belirterek, öz eleştiri yapmanın gerektiğini söyledi. Steinmeier, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde 76 bin dava dosyasının beklediğini kaydederek, davacıların hukuk beklentisi içinde olduğunu hatırlattı.

"Parlamenterler olarak Türkiye'de destek vermeliyiz"

Türkiye'nin 15 Temmuz'da yaşadığı kanlı darbe girişimini dehşetle karşıladıklarını ve derinden etkilendiklerini belirten Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, "Türkiye’deki kanlı darbe girişimi karşısında derinden sarsıldık ve dehşete kapıldık. Kısa bir süre içinde sona erdi ve ancak Türkiye’deki anayasal kurumlara karşı çok büyük saldırıydı. Hayatını kaybedenlere, ailelerine, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Onlarla birlikte yas tutuyoruz. Cesur bir toplum karşısında saygımız çok büyük. Anayasal kurumlara yapılan saldırıya karşı duran sivil toplum hakkındaki saygımız büyük. Türkiye’deki bu darbe girişiminin yoğun biçiminin hem siyasi olarak hem de ceza hukuku açısından üzerine gidilmesi meşrudur. Ancak parlamenterler olarak Türk milletvekilli AKPM’de bunu ifade etmişlerdir. Yapılan bu işlemlerin hukuk devleti ilkeleri uyarınca yapılmasının öneminin altını çizmek ve bunu beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Avrupa Konseyinin Türkiye’deki bu zor dönemdeki oynadığı yapıcı rol konusu karşısındaki saygımı ve takdirlerimi ifade etmek istiyorum" dedi.

Genel sekreteri Jagland’ın Ankara’ya giden, girişimi kınayan, diyalog arayan, olayın aydınlatılması hususunda destek veren ilk isimlerden biri olduğunu sözlerine ekleyen Steinmeier, "Dün Parlamenterler Meclisi’nde Çavuşoğlu tarafından bu işbirliği teklifinin Türkiye tarafından da memnuniyetle karşılanmasını burada bir kez daha teyit etmesini memnuniyetle karşılıyorum. Avrupa Konseyi’nin Türkiye’deki etkili çalışmasını devam ettirmesinin önemli olduğunu ifade ediyorum. Bu huzursuz dönemlerde, değişim dönemlerinde Parlamenterler Meclisinin rolü son derece önemlidir. Bu kurumun akıllı ve konulara angaje olan genç parlamenterlere ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"Halep'teki cinayetler ve ölümler durdurulmalıdır"

Suriye'deki iç savaşın, özellikle de Halep'te sivil halkın bombalanmasının bir an önce durdurulması gerektiğine değinen Frank-Walter Steinmeier, Doğu Halep'te yaşanan bombalama olaylarının sona ermesi için ateşkese ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

"Halep'te yaşananlar cinayettir" diyen Steinmeier, "Dünya başını iki başkentte şekillenme dönemi bitmiştir. 70'li yıllardaki şartlar çok değişti. Artık bu çok farklı ülke aynı masada yer almalıdır. Bir çok tarafın barış için katkı verebilmesi lazımdır. Böyle olursa barışa ulaşmak daha kolay olabilir" dedi.

"Camilere karşı saldırıları kınıyoruz"

Steinmeier, Almanya'da Diyanet İşleri Trük İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilere karşı girişilen saldırılar ve artan yabancı düşmanlığı artışı karşısında alınabilecek önlemlere dair önlemlerle ilgili soruya, "Almanya'da artan yabancı karşı olaylar ve camilere karşı saldırıları kınıyoruz. Camilere karşı saldırıların yapıldığı bölgelerde emniyet güçleri olarak ve hukuki her türlü önlemi alıyoruz. Saldırganların bir an önce yakalanıp ceza almaları için çalışıyoruz. Olayların da takipçisiyiz. Avrupa'nın bir çok ülkesinde maalesef aşırı uçlarda artış gözükmektedir. Bundan dolayı da endişe duymaktayız" yanıtını verdi.

Mehmet Koca



