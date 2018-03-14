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Stephen hawking kimdir kısaca,kaç yaşında,keşifleri neler ?

Dünyaca ünlü fizikçi ve yazar Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti. Çocukları babalarının ölümüyle ilgili yazılı açıklamalarında "Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak bir kişiydi" dedi. Peki Stephen hawking kimdir,kaç yaşında,keşifleri neler ?

Stephen hawking kimdir kısaca,kaç yaşında,keşifleri neler ?

14 Mart 2018 08:56

Stephen hawking kimdir,kaç yaşında,keşifleri neler... Ünlü fizikçi bu sabah hayaını kaybetti. Hawking'in ölümünü aile sözcüsü duyurdu. Hawking'in çocukları, Lucy, Robert ve Tim yaptıkları açıklamada derin üzüntü duyduklarını belirtti. Stephen Hawking, Cambridge Üniversitesinde öğrenciyken yakalandığı motor nöron hastalığı Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) nedeniyle vücudunun neredeyse hiçbir kısmını kullanamıyor ancak kendisi için özel olarak geliştirilen bir bilgisayar sistemi iletişim kuruyordu.

Stephen William Hawking Kimdir?

Stephen William Hawking, 1942 tarihinde Oxford- İngiltere'de dünyaya geldi.Stephen Hawking sekiz yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'nın yaklaşık 20 mil kuzeyinde bulunan St. Albans'a taşındı. On bir yaşındayken St. Albans Okulu'na ve ardından Oxford Üniversitesi Koleji'ne gitti.

Hawking, babasının tıp okuması konusunda ısrar etmesine rağmen, Matematik eğitimi almak istedi. Matematik Bölümü, okuduğu kolejde mevcut değildi, bu yüzden onun yerine Fizik Bölümüne geçti. Üç sene sonra Doğal Bilimler alanında birinci sınıf onur derecesi aldı.Profesör Stephen Hawking'in on iki onursal derecesi vardır. 1982 yılında CBE ödülüne layık görüldü.Birçok ödül, madalya ve nişan sahibidir. Royal Society'nin ve ABD Ulusal Bilimler Akademisinin bir üyesidir. Stephen Hawking'e 21. doğum gününden kısa bir süre sonra ALS teşhis kondu. Tekerlekli sandalyeye ve iletişim için bilgisayarlı bir ses sistemine bağımlı olmasına rağmen, Stephen Hawking evlendi ve uzun süre teorik fizik üzerine araştırmalarına devam etti.

Meşhur Eserleri?

Zamanın Kısa Tarihi

Ceviz Kabuğundaki Evren

Büyük Tasarım

Kara Delikler ve Bebek Evrenler

Herşeyin Teorisi

Uzay ve Zamanın Doğası

Benim Kısa Tarihim

 

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