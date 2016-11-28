Edinilen bilgiye göre, karayolunda rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Adana’dan Aksaray istikametine seyreden M.T. (23) idaresindeki 06 HSM 76 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri, aracı aramak için kontrol noktasına çekti. Burada araç üzerinde geniş çaplı arama yapan KOM ekipleri, aracın stepne lastiğinden şüphelendi. Stepne lastiği janttan ayrıldığında lastik içerisinde poşetlere sarılı 10 kilogram kubar esrar maddesi bulundu. Sürücü M.T. ve yanında bulunan A.G. (43) gözaltına alındı.

Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Yasin Can