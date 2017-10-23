Stevie Ödüllerinde Prımemall Alışveriş Merkezlerine 4 ödül

Prime Development'ın yatırımını ve yönetimini yapmış olduğu Primemall Alışveriş Merkezleri, bu yıl 14.'sü düzenlenen 'Stevie - International Business Awards'ta 1 altın, 3 bronz ödül kazanarak büyük bir başarı sergiledi. 2002 yılından beri Amerika'nın en prestijli ve saygın ödül organizasyonlarından birisi olan Stevie'de, 60'tan fazla ülkeden binlerce proje yarışıyor. Her sene farklı jüri üyelerinin yer aldığı yarışmada, dünya çapında başarılı profesyonellerin projeleri değerlendiriliyor. Yılın şirketi, pazarlama kampanyası, en iyi ürün ve servisi, startup projesi, kurumsal sosyal sorumluluk projesi gibi pek çok kategoride ödüller, Barselona'da düzenlenen ödül töreninde sahiplerine verildi.

3 bin 900'ün üzerinde projenin yarıştığı '2017 Stevie - International Business Awards'ta Primemall Gaziantep Projesi, Altın Stevie Ödülü'ne; Primemal İskenderun, Primemall Antakya, Primemall Sivas projeleri ise farklı kategorilerde Bronz Stevie Ödüllerine layık görüldü.

Baklavadan çingene kızı mozaiği rekor denemesi ile Gold Stevie Ödülü Primemall Gaziantep'in 2013 yılında açılan ve farklı projeleri ile öne çıkan Primemall Gaziantep Alışveriş Merkezi, yılın pazarlama kampanyası, kültür-sanat kategorisinde Baklavadan Çingene Kızı Mozaiği Rekor Denemesi ile Gold Stevie Ödülü'nün sahibi oldu. Jüri tarafıdan çok etkileyici ve kreatif bulunan projede; 60 baklava ustası, 15 mozaik sanatçısı ve 100 çocuğun katkıları ile 6 bin 160 parça baklavadan 'Çingene Kızı' mozaiği yeniden yapılarak Guiness Rekorlar kitabına girildi.

Primemall İskenderun Alışveriş Merkezi ise; 4 yıldan bu yana gerçekleştirdiği müzik yarışması ve gençlik konserleri ile yılın pazarlama kampanyası, gençlere yönelik projeler kategorisinde, Bronz Stevie Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Primemall Sivas, gayrimenkul kategorisinde geçici kiralama projesi ile Bronz Stevie Ödülü'ne layık görüldü. Açılış döneminde gerçekleştirdiği sıra dışı çalışmalarla sektörde adını duyuran Primemall Sivas projesi de; yılın pazarlama kampanyası, gayrimenkul kategorisinde geçici kiralama projesi ile Bronz Stevie Ödülü ile taçlandırıldı.

'Gezici Tiyatro' sosyal sorumluluk projesi ile Primemall Antakya Bronz Stevie Ödülü'ne layık görüldü Bulunduğu bölgede oluşturduğu değer ile fark oluşturan Primemall Antakya projesi; henüz hayatında hiç tiyatro izleme şansı bulamamış çocuklar için gerçekleştirdiği 'Gezici Tiyatro' sosyal sorumluluk projesi ile yılın pazarlama kampanyası, kültür-sanat kategorisinde Bronz Stevie Ödülü'nün sahibi oldu.

Bugüne dek pek çok uluslararası ödüle layık görülen; tasarımı, işlevselliği, konforu, sosyal sorumluluğu ve çevreye duyarlılığı esas alan Primemall Alışveriş Merkezleri CEO'su Artuğ Çetin; gerçekleşen ödül töreninde, grup adına ödülleri alırken yaptığı açıklamada; "Primemall Alışveriş Merkezleri, bu prestijli ödülle başarısını ulusal ve uluslararası arenada bir kez daha kanıtlamıştır" dedi.