Muş’ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ı makamında ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundular. STK temsilcileri, şehit olan polis ve vatandaşlar için Fatiha okudular. Ziyarette konuşan Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şu ana kadar 36’sı polis olmak üzere 44 vatandaşın şehit olduğunu ifade etti. Şehitlerden birinin de Muş topraklarında büyümüş, Sultan Alparslan’ın torunlarından olduğunu ifade eden Aktaş, “Murat kardeşimiz şehit oldu. Ona karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirdik, arkadaşımızın cenazesini defnettik. Bunlar acı günlerimiz, ama ben Muş’ta bütün sivil toplum örgütlerinin böyle bir günde bizi yalnız bırakmadıkları için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz devletin bölünmez bütünlüğüne kast eden ve birliğimizi bozmaya çalışan her türlü grup ve kişinin karşısındayız. Bu hain saldırıyı gerçekleştiren hain köpeklere mutlaka devlet cezasını verecektir. Biz her zaman bunların karşısında dimdik devlet olarak ayaktayız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunlar hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar. Her zaman karşılarında devletin güçlü balyozunu bulacaklar. Yapılan ziyaretten ben ve arkadaşlarım çok mutlu olduk. Hepinize teşekkür ederim” dedi.

Yapılan dua ve konuşmaların ardından emniyet bahçesi önünde bir araya gelen Muş Kardeşlik Platformuna üye sivil toplum kuruluşları adına Davut Aydın, hazırlanan ortak basın metnini okudu. Meydana gelen saldırıda üst düzey tedbirlerin alındığını ifade eden Aydın, “İnsan canına kast etmiş bu canilerin alçak eylemi, çok daha fazla insanın hayatına mal olacak, belki de yüzlerce vatandaşımız şehit olacaktı. Esasen acımasız katillerin hedefi de buydu. Daha birkaç gün önce, ‘Türkiye bir iç savaşa doğru ilerliyor’ diyen Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye eski büyükelçisi Edelman, sanki bugünleri görerek konuşmuştur. Hepimiz biliyoruz ki terör saldırıları, lojistik desteğini batıdan alan, hazırlık ve uygulama aşamalarında dâhili ve harici düşmanların devreye girdiği karanlık saldırılardır. Tıpkı Gezi olaylarında yakalanan batılı ajanlar gibi, tıpkı çukur saldırılarında leşleri ele geçirilen Sırp keskin nişancıları gibi, tıpkı Menbic’te vurulan Amerikalı, İngiliz paralı askerleri gibi bu saldırılar da istihbarat örgütlerinin elemanları ve onların Türkiye’deki maşaları sahaya inerek iş tutmuştur. Onları tanıyoruz ve onlardan korkmuyoruz. Bizler biliyoruz ki günümüzde savaşlar yeni yöntemlerle, farklı taktiklerle ve asimetrik saldırılarla icra ediliyor. Ülkelerin doğrudan harbe dâhil olmadığı, piyonlar eliyle vekâlet savaşlarının yürütüldüğü bu dönemde; tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak idealimiz çok daha anlamlı hale gelmiştir. Hangi taktikleri, hangi planları, hangi saldırıları yaparlarsa yapsınlar; hangi etaplarla gelirlerse gelsinler, bizler bugün buradayız ve onları bekliyoruz. Yarın da Musul, El-Bâb ve Halep’te olacağız ve beklemedikleri anda onların hesaplarını alt üst edeceğiz” dedi.

“Kuklacıların değil, sadece kuklaların değiştiği bu ortamda, terör kimi zaman DEAŞ, kimi zaman FETÖ, kimi zaman PKK kisvesiyle karşımıza çıkıyor” diyen Aydın, “Hangi kılıkta ve kıyafette olurlarsa olsunlar, hangi taktiklerle saldırırlarsa saldırsınlar fark etmez; ümmetin son kalesi, Osmanlı bakiyesi bu topraklarda hiçbir hain emele geçit vermeyecek, topraklarımızda operasyon yaptırmayacağız. İstikrarı bozarak insanımızın canına, malına, ticaretine kast edenlere en büyük cevabı; polisimize, insanımıza, ekonomimize ve vatanımıza sahip çıkarak vereceğiz. Amacı korkutmak, anarşi oluşturmak, birliğimizi ve dirliğimizi bozmak olan bu alçak saldırılar asla hedefine ulaşamayacaktır. Halkın gücünü hafife alanlar, halkın gücünü gördüklerinde uyanacaklardır” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbesine karşı 27 gün boyunca direndiklerini de ifade eden Aydın, “Nasıl meydanları doldurup özgürlüğünüze sahip çıktıysanız, güvenlik güçlerimizi ve sivil vatandaşlarımızı hedef alan alçak terör örgütü PKK’ya karşı da bugün aynı heyecanla sokakları doldurdunuz ve teröre karşı tüm gücünüzle ‘artık yeter’ dediniz. Sizleri yürekten kutluyor, her köşesinde Sultan Alparslan’ın hatırası yaşayan bu muazzez toprakların kıyamete kadar bir İslam yurdu olarak kalmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Terör nereden ve kimden gelirse gelsin, biz daha adil bir dünya için kararlılıkla ilerlemeye, hep birlikte kalkınmaya devam ederek, büyük Türkiye idealine ulaşmak için bugün çok daha fazla çalışacağız. Bu kirli saldırılar bizi yıkamaz, milletimizi yıldıramaz, ideallerimizi yok edemez. İslam ümmetinin birbirine küstürülmüş, kırdırılmış çocukları artık bir araya gelmektedir. ‘Kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.’ Tüm dünya bilsin ki, ümmeti bölen suni sınırlara yenilerini ekletmek niyetinde olmadığımız gibi işgalci Rusya, Amerika ve Avrupa’ya geçit verecek de değiliz. Topraklarımıza göz dikenler geldikleri gibi gideceklerdir. İslam dünyasının kalbine vurulmak istenen hançerler de art niyetli düşmanların böğürlerine saplanacaktır. Alçak saldırıda şehadet şerbetini yudumlayan kardeşlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Allah, teröre karşı azimle mücadele eden güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından grup sessiz bir şekilde dağıldı.