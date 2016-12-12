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STK'lardan İstanbul'daki saldırıya tepki

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen ve 38 kişinin şehit olduğu saldırıya Bitlis'teki sivil toplum kuruluşları (STK) tepki gösterdi.

STKlardan İstanbuldaki saldırıya tepki

12 Aralık 2016 09:14

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Memur-Sen Bitlis Şubesi ve Düşünce Akademisinden birer basın açıklaması yaparak teröre tepki gösterdiler. BTSO Başkanı Davut Tezcan, terörün her yerde terör olduğunu ve hiç kimseyi ayırt etmediğini dile getirerek, "Önceki akşam Beşiktaş- Bursaspor maçı sonrasında meydana gelen terör saldırısını lanetliyor ve kınıyoruz. Terör her yerde terördür. Bu nedenle şehit olan güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza ise Allah’tan acil şifalar istiyoruz" dedi.

Memur-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak ise, İstanbul'daki hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve lanetlediklerini belirtti. Durak, "İstanbul Beşiktaş'ta, güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralı kardeşlerimize de acil şifalar temenni ediyoruz. Biz olma, bir olma, iri olma, diri olma hassasiyetimizi hedef alan terörizm, küresel güçler ve onların yerli işbirlikçilerine inat basireti hakim kılacağız, ferasetli davranacağız, aklıselim ve ortak akılla hareket edeceğiz. Türkiye’nin, büyük dirilişini, yeniden şahlanışını engellemek isteyen terör, terör örgütleri, işbirlikçileri, azmettiricileri ve destekçileriyle birlikte mücadele edeceğiz. Bize düşen, birliğimizi korumaktır. Bize düşen, bizi durdurmak isteyenlere karşı tek yürek olmaktır. İnsanlarımız ve insanlık için, huzur, refah, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize kast edenleri birlikte alt edeceğiz. Terör örgütünün menşei, teröristin kimliği, eylemlerinin niteliği ve hedefi ne olursa olsun terör, ortak düşmanımızdır. Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayı beceremeyenler hem bize hem de milletimize uzaktır. Birlik ve kardeşliğimize saldırı yapanlar, insanlık yoksulu ve vicdan yoksunudur. Doğrudan doğruya ülkemizi, birliğimizi, kardeşliğimizi hedef alanlara inat birlikte hareket edeceğiz, terörü birlikte bitireceğiz, birlikte yeneceğiz. Allah’ın izni, milletimizin inayetiyle kirli oyunları bozacağız. Büyük Memur-Sen ailesi olarak bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, terörü lanetliyoruz" diye konuştu.

Bitlis Beşminare Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer de, saldırıyı nefretle kınadıklarını söyledi. Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için ciddi bir çaba sarf edildiğini belirten Durer, dünyanın siyasal dengeleri, nükleer enerji politikaları ve Türkiye'nin durumunun değerlendirilmesiyle taşeron örgütlerin hizmet ettiği güçlerin net bir şekilde görüldüğünü ifade etti. Bölgemizdeki yeraltı kaynaklarının büyük güçleri buraya çektiğini vurgulayan Durer, "Değişik güç odaklarının bölgemiz üzerindeki entrikalarının her geçen gün terakki kaydetmesi, bölgemizi istikrarsızlaştırmak için olağanüstü çaba sarf etmeleri acıdır ki ülkemizde çeşitli terör olaylarının vücut bulmasına yol açıyor. Bu güç odaklarının taşeronluğunu yapan bu örgütler de artık bölgemizden bir an önce sökülüp atılmalı ve ülkemiz istikrarlı bir sürece kavuşmalıdır" diye konuştu.
Durer, saldırılara karşı hükümetin dimdik ayakta durmasının taktire şayan olduğunu da sözlerine ekledi. 

Vahit Olcay

Etiketler: beşiktaş, saldırı, tepki


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