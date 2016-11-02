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STK’lardan TP’nin küçültülmesine tepki

Batman’da bir araya gelen 40 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, Türkiye Petrolleri (TP) İl Müdürlüğü’nün küçültülmesine tepki gösterdi.

STKlardan TPnin küçültülmesine tepki

02 Kasım 2016 17:27

Batman’da bir restoranda bir araya gelen 40 sivil toplum kuruluşu, TP İl Müdürlüğü’nün küçültülmesine ilişkin fikir alışverişinde bulunduktan sonra basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamalarda bulunan Petrol İş Sendikası Genel Merkezi Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik, "3 aydan bu yana Ankara’da bütün politik zeminlerde çeşitli girişimlerde bulunduk ama henüz bir sonuç alamadık. Açık söylemek gerekirse Enerji Bakanlığının bu niyetini geri çevirebileceğimize emin değiliz. Bu anlamda da Batman’ın demokratik kitle örgütlerinden destek talep ediyoruz. 3 kuşak TP’nin ekmeğini yedik. Ürettik ve bu ülkeye katma değer sağladık. Batman olarak emeğimizin de karşılığını istiyoruz. TP’den sondajı ve 3 üniteyi daha koparıp Ankara’da merkezileştirmek istiyorlar. TP’de şuan bin 400 kadrolu işçi var ve bunu yarı yarıya düşürmeyi planlıyorlar. Ayrıca taşeron emekçilerinin de ekmeği kesilecek. Bu ünitelerinin TPİC’e devri olursa bütün hizmet alımları Ankara’da yapılacak ve Batman fiilen bypass edilmiş olacak. Batman işsizlikte Türkiye şampiyonu. Nispeten de olsa TP ve taşeron kuruluşlar 3-5 puanla işsizliğin azalmasına katkı sağlıyordu. Ancak bu da elimizden gidecek" dedi.

Etiketler: TP İl Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri


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