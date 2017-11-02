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STM’ den havacılıkta uluslararası başarı

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., havacılık sektöründe edindiği tecrübeyi EASA’dan (European Aviation Safety Agency) aldığı DOA (Design Organization Approval) belgesiyle tescillendirdi. Bu onayla birlikte STM, sivil uçaklarda yapılacak tasarım değişiklikleri konusunda yetkili haline geldi.

STM den havacılıkta uluslararası başarı

02 Kasım 2017 11:51

Askeri havacılık sertifikasyonu konusunda Türkiye’deki tek firma olan STM, dünyada az sayıda şirketin almaya hak kazandığı Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) “Tasarım Organizasyon Onayı”nı (DOA) aldı. EASA DOA yetkisiyle; STM her türlü sivil uçağın kabin içi, aviyonik, yapısal ve çevresel sistemlerine ait belli seviyelerde yapılacak değişiklikleri uluslararası havacılık standartlarına göre denetleyip onay verebilecek.

EASA-DOA onayıyla, kokpit ve yolcu bölümlerinde iyileştirme, yenileme, ek sistemler takılması vb. her türlü uçak içi değişiklik konusunda hem Türk firmalara hem de uluslararası şirketlere hizmet sunabilecek. Bu kapsamda yerel ve uluslararası tüm sivil havayolu şirketleri, kamunun hizmetindeki uçaklar, eğitim uçakları, şirketlere ait özel jetler, özel uçak kiralama şirketleri STM’nin radarında yer alıyor. Bunun yanı sıra STM, EASA-DOA sertifikasıyla havacılık yeteneğini tescillediği için, havacılık sanayinde üretim yapan tüm şirketlere tasarım ve sertifikasyonla ilgili danışmanlık konusunda artık daha güçlü hale geldi.

Etiketler: Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A

 

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