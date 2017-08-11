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Stoch, Çekya yolcusu

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch'un Çekya takımlarından Slavia Prag'a transfer olduğu iddia edildi.

Stoch, Çekya yolcusu

11 Ağustos 2017 13:17

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gelen oyunculara yer açmak için bazı oyuncuları takımdan göndermeye karar verdi. Bu futbolculardan birinin de Stoch olduğu iddia edildi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanan hazırlık maçlarında gösterdiği performansla taraftarın takdirini kazanan Slovak futbolcunun kariyerine Çekya'da devam edeceği iddia edildi. Slavia Prag ile anlaşmaya vardığı öğrenilen 27 yaşındaki orta sahanın önümüzdeki günlerde yeni takımıyla sözlşeme imzalaması bekleniyor.
 


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