Stockholm'de dünyanın en uzun kitap stantları kuruldu

İsveç'in başkenti Stockholm'ün merkezinde trafiğe kapalı Drottningatan'da 3 kilometre uzunluğunda sahaf stantları kuruldu. Eski kitapların satıldığı stantlara kitapseverler akın etti.

Stockholm' de uluslararası bir şirkette çalışan Caner Aktürk, “ Bu etkiliğe sahaflar stant açacak diye duydum geldim. Ben bir kitap meraklısıyım. İstanbul'dan gelen bir insan için ilk gözüme çarpan şey sahaflara büyük imkan verilmesi. Devlet insanları kitap okumaya teşvik ediyor. İsveç'te kitaplar pahalı olduğu için herkesin bütçesi kitapçıdan kitap almaya yetmeyebilir. Burada çok ucuza kitap alma imkanı var. Ayrıca kitap yazarları bu etkinliğe destek veriyor. Ben İstanbul'da Beyazıt'ta bulunan sahaflara giderdim. Burada sahaflar sizin ayağınıza geliyor. Bu etkinliğe katıldığım için çok memnunum” dedi.

Öte yandan, etkinliğin en büyük sahafı Mustafa Şenyurt, İHA mikrofonlarına şunları söyledi:

“20 yıldır İsveç'te yaşıyorum İsveçliler ikinci el kitapları satın almaya çok meraklı. Bir sene de topladığımız kitapları bir günde satıyoruz. İşlerimiz çok iyi, memlekete selamlar.”

Metin Altınışık