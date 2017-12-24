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Stockholm'de Süpermarket Soygunu

Stockholm'ün kuzey Bölgesi'nde Akersberga'da bu gece saat 21.15 de büyük süper market zinciri olan" İca "ya soygun yapıldı.Soygunu yaptıktan sonra geldikleri araba ile kaçan soyguncuların arabaları yanmış olarak bulundu.

Stockholmde Süpermarket Soygunu

24 Aralık 2017 03:28

5 kişi olan soyguncular silahlı ve maskeliydi.Şu ana kadar görgü şahitlerin sorgulanmasına rağmen hiç bir şey bulunamadı.İsveç'te Avrupa'nın her tarafında yarın Noel bayramı olduğu için yiyecek satan marketler ve hediyelik eşya satan dükkanlar rekor satış yapıyorlar.Bu bilen soyguncular özellikle bugünü seçtiler.

Bölge polis basın sözcüsü Carina Skagerling" saat 21 sularında çalan alarmdan süper markette soygun olduğunu öğrendik.Polis süpermarkete geldiğinde soyguncular kaçmıştı.Görgü şahitleriyle görüştük .Müşterilerden ve personelden yaralanan olmaması sevindiriciydi." diye açıklama yaptı 

Etiketler: Stockholm

 

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