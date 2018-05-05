Stoke City, Premier Lig'e veda etti

İngiltere Premier Lig'de Stoke City, kendi sahasında Crystal Palece'yi konuk etti.

Mücadelede Shaqiri'nin golüyle öne geçen Stoke, McArthur ve Aanholt'un gollerine engel olamayınca sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından 30 puanda 19. sırada kalan Stoke City, West Brom'un ardından küme düşen ikinci takım oldu. Palace ise puanını 41'e yükseltti.

NDIAYE'YE BÜYÜK ŞOK

Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye ise karşılaşmada 90 dakika mücadele ederken takımının küme düşmesine engel olamadı.

