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Stoltenberg: '2 hafta içinde NATO gemileri ve uçakları orta Akdeniz’de olacak'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin NATO’nun Deniz Muhafızı (Sea Guardian) misyonunu destekleme kararı aldıklarını söyledi. Stoltenberg, “2 hafta içinde NATO gemileri ve uçakları orta Akdeniz’de olacak” dedi.

Stoltenberg: 2 hafta içinde NATO gemileri ve uçakları orta Akdenizde olacak

27 Ekim 2016 16:14

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın bugünkü oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi. Oldukça yapıcı bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Stoltenberg, toplantıda AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogheri’nin de hazır bulunduğunu aktardı. NATO-AB işbirliğinin daha yakın bir ilişki içinde olduğunu kaydeden Stoltenberg, “Bu yakın ilişki, Avrupa Konseyi başkanı Donald Tusk ve AB komisyonu Başkanı Jean-claude Juncker ile imzaladığımız ortak açıklama ile teyit edildi” dedi.

Aralık ayında AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogheri ile NATO-AB işbirliğinin bir üst seviyeye taşınması için atabileceği uygun adımları aktaracaklarını bildiren Stoltenberg, “Planlarımızı hayata geçiriyoruz ve birlikte çalışmanın buna değdiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yunanistan ve Türkiye’ye mülteci akınını önemli derecede azaltılması noktasında gösterdikleri ortak çabaları için teşekkür ediyoruz” diyen Stoltenberg, “Bu nedenle, dün gece Ege Denizi’ndeki konuşlandırmamıza devam etmeye karar verdik” ifadesini kullandı.

Akdeniz’deki durumun ciddiyetini koruduğunu dile getiren Stoltenberg, müttefiklerin NATO’nun Deniz Muhafızı (Sea Guardian) misyonunu destekleme kararı aldıklarını sözlerine ekledi. Stoltenberg, “2 hafta içinde NATO gemileri ve uçakları orta Akdeniz’de olacak” açıklamasını yaptı. 


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