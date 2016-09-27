NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Slovakya’nın başkenti Bratislava’da gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında Suriye’nin Halep kentinin uluslararası hukukun ihlal edilerek bombalanmasının ahlaken kabul edilemez olduğunu söyledi. Ateşkesin yeniden oluşturulması için Rusya’yı da gerçek adımlar atması konusunda uyaran Stoltenberg, “Halep’e yönelik korkunç saldırılar hepimizi sarstı. Yardım konvoyuna yönelik saldırılar kabul edilemez ve bu uluslararası hukukun açıkça ihlal edilmesidir” dedi.

Devam eden şiddetin Suriye’deki kriz için diplomatik ve barışçıl çözümler bulunmasının önemlini gözler önüne serdiğini belirten Stoltenberg, “Ateşkesin yeniden sağlanması, insani yardımların Halep’e ulaşması ve BM öncülüğündeki geçiş görüşmelerinin devam edilmesi için gerekli koşulları sağlaması için güvenilir çaba göstermesi konusunda Rusya’ya yapılan uluslararası çağrıya katılıyorum” dedi.