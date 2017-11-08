Stoltenberg: 'Siber alanda da etkili olmalıyız'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika’nın başkenti Brüksel’de savunma bakanları düzeyinde gerçekleştirilen toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, “Biraz önce NATO müttefik ülkeleri savunma bakanlarıyla çok iyi bir görüşme yaptık. Karşılaştığımız zorluklara karşı NATO'nun adaptasyonuna devam etmek için daha fazla karar aldık. Adaptasyonumuzun en önemli bileşeni sağlam ve çevik bir komuta yapısı. Bu, güçlendirilmiş caydırıcılık ve savunma duruşumuz ile NATO'nun sınırlarının ötesinde istikrarı öngörme kabiliyetimizi destekliyor” dedi.

Geçen yıl düzenlenen Varşova Zirvesi'nde NATO komuta yapısının değişen güvenlik ortamını göz önünde bulundurarak bir değerlendirme başlatmaya karar verdiklerini söyleyen Stoltenberg, “Bugün, daha fazla çalışmanın temelini oluşturacak adapte edilmiş NATO Komuta yapısı için bir taslak üzerinde anlaşmaya vardık” diye konuştu.

Anlaşmanın unsurlardan bahsedeceğini belirten Stoltenberg, Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki denizyolu hatlarının özgür ve güvenli kalmasını sağlamak yönünde adım attıklarını söyledi. Avrupa genelinde askeri alanda iyileştirmeye gidileceğini belirten Stoltenberg, NATO Komuta yapısına ilişkin lojistik fonksiyonu güçlendirme yollarında gelişim sağlanacağını ifade etti. Stoltenberg, “Askeri komutanlarımız şimdi ayrıntıları inceleyecek ve çalışmalarının sonuçları önümüzdeki Şubat ayında Savunma Bakanları'na sunulacak” dedi.

“Karada, denizde ve havada olduğu gibi siber alanda da etkili olmalıyız”

Savunma bakanlarıyla siber savunmaları güçlendirmenin yollarını tartıştıklarını belirten Stoltenberg, Karada, denizde ve havada olduğu gibi siber alanda da etkili olmalıyız” dedi.

Stoltenberg, bakanlarla gerçekleştirilen toplantıda siber operasyonlar merkezi oluşturulmasına karar verdiklerini, bunun siber savunmayı güçlendireceğini söyledi. Stoltenberg, “Ayrıca müttefiklerin ulusal siber kabiliyetlerini NATO misyon ve operasyonlarına entegre edebileceğimiz konusunda anlaştık” ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, gelecek yıl Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesine zemin hazırlamak için birçok önemli kararı aldıklarını belirterek, “Topraklarımızın güvenliğini korumak ve vatandaşlarımızı güvence altına almak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.