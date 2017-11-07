Stoltenberg: 'Siber saldırılar müttefikimizin güvenliği için artan bir tehdit'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 8-9 Kasım tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecek “NATO Savunma Bakanları Toplantısı” gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, NATO’nun Müttefik Komuta Yapısı, Kuzey Kore ve Afganistan da dahil olmak üzere bir dizi konunun ele alınacağını belirterek, NATO’nun belkemiği Müttefik Komuta yapısının gözden geçirileceğini açıkladı. Müttefik Komuta yapısının, 29 müttefikin uyumlu bir şekilde birlikte çalışmasına imkan sağladığını aktardı.

Birlik ve beraberliğimizi garanti altına almak için ittifakın başka neler yapabileceğini düşündüklerini belirten Stoltenberg, ulusal hükümetler ve özel sektör arasında yakın koordinasyon ihtiyacı üzerinde durulduğunu aktardı.

“Siber saldırılar müttefikimizin güvenliği için artmakta olan bir tehdittir” diyen Stoltenberg, NATO Komuta yapısının, siber tehditler karşısında etkili olması gerektiğini belirtti.

Stoltenberg, bakanlar arasında görüşülecek diğer konunun Kuzey Kore’nin füze denemeleri ve nükleer tehdidi olacağını belirterek, “NATO müttefiklerine tehdit oluşturan füze denemeleri ve nükleer programı görüşeceğiz” dedi.

Stoltenberg toplantının son gününde Savunma Bakanlarının, NATO'nun Afganistan'daki rolü ve terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadeleye ilişkin konuların ele alınacağını bildirdi. Stoltenberg, Afganistan’daki durumu gözden geçireceklerini ve NATO’nun Kararlı Destek misyonuna daha fazla asker gönderilmesi yönündeki taahhütlerini görüşeceklerini belirtti. Ayrıca Afganistan’a yaptığı son ziyaretinden de bahseden Stoltenberg, Afgan Güvenlik Güçlerinin cesaret, kararlılık ve artan kabiliyetine övgüde bulundu.