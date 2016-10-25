NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yarın başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde bugün basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, Temmuz ayında Varşova’da gerçekleştirilen zirvede hükümet ve devlet başkanlarının caydırıcılık ve savunmanın artırılması ve istikrarın korunması yönünde çeşitli kararlar aldığını hatırlatarak başladığı konuşmasında, “Önümüzdeki iki gün boyunca NATO Savunma Bakanları ilerleyişimizi değerlendirecek ve bir yol haritası çizecek. 2017’nin başından itibaren NATO, ittifakın doğu parçasında çok uluslu bir kıtaya sahip olacak” dedi. Bu durumun çatışmayı provoke etmeyeceğini aksine çatışmayı önleyeceğini savunan Stoltenberg, yarın yapılacak toplantıda çerçeve ülkelerin yönetecekleri müfrezeler için planlarını anlatacaklarını diğer müttefiklerin ise destek vereceğini dile getirdi.

NATO’nun Karadeniz bölgesindeki varlığının güçlendirilmesine yönelik ileriye dönük planların da ele alınacağını kaydeden NATO Genel Sekreteri, “Avrupa’daki gücün daha hızlı hareket etmesini sağlamak için müttefik ülkelerdeki alt yapıyı da değerlendireceğiz. Operasyonlardaki siber savunmanın büyüyen rolünü de ele alacağız. Çünkü, komşularımız istikrarlı olursa biz de güvende oluruz ” ifadelerini kullandı. NATO’nun DEAŞ ile mücadelesini de arttıracağını aktaran Stoltenberg, “Yüzlerce Iraklı polisi Ürdün’de eğittik. Gelecek aylarda desteğimizi Irak’a doğru genişleteceğiz. Koalisyonun bütün üyeleri DAEŞ’e karşı mücadele veriyor” açıklamasını yaptı.

Yarınki Ege Denizi’ndeki konuşlanmanın da görüşüleceğinin altını çizen NATO Genel Sekreteri, Perşembe günü de NATO-AB işbirliğinin nasıl derinleştirileceğini görüşmek üzere Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geleceklerini dile getirdi. AB ve NATO arasındaki ilişkinin hiçbir zaman bu kadar yakın olmadığını vurgulayan Stoltenberg, “Ancak biz daha fazlasını istiyoruz” dedi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Stoltenberg, Türkiye’ye Ağustos ayında gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve bazı bakanlarla bir araya geldiğini ifade ederek, “Türkiye darbe girişiminde bulunanları yargılama hakkına sahiptir. Ancak önemli olan bunun hukuk kuralları çerçevesinde yerine getirilmesidir. Türkiye ve Avrupa Konseyi arasındaki işbirliğinden de memnunum. Çünkü, Avrupa Konseyi, soruşturmanın nasıl yapılacağı konusuna odaklanmıştı” ifadesini kullandı.

