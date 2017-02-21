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Strazburg eğitim ataşesi adliyeye sevk edildi

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Strazburg eğitim ateşi Sefa Bardakçı adliyeye sevk edildi.

Strazburg eğitim ataşesi adliyeye sevk edildi

21 Şubat 2017 11:47

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartıldıktan sonra İstanbul’da yakalanan Strazburg eğitim ataşesi Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde (KOM) işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Strazburg eğitim ataşesi Sefa Bardakçı’nın adliye getirilmesini görüntülemek isteyen basın mensuplarına engel olmaya çalışan Bardakçı’nın ailesine ise polis ekipleri müdahale etti.

Bardakçı adliyeye girişinde ise “Ben milletin adamıyım, FETÖ’cü değilim. Sesi de verin” dedi. 

Coşkun Sağlamdin
 

Etiketler: Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Strazburg eğitim ateşi Sefa Bardakçı


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