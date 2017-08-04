Streç filmin ardından balonlu naylon akımını başlattı

Tüm Türkiye'de otomobilini streç film ile sarması ile tanınan Kerem Doğan, yeni fikriyle de çok konuşulacak gibi gözüküyor. Kendine ait otomobili streç filmle sararak her park edişinde koruma altına alan Doğan, çalıştığı oto galeride araçların dolu yağışından zarar görmemesi için de yeni fikrini uygulamaya koydu. Balonlu naylon kullanarak dükkanın önünde duran otomobilleri saran Doğan, çevredeki oto galeri sahiplerine de ilham kaynağı oldu.

Streç film uygulamasının meşhur olduğunu, çoğu kişinin otomobilini sararak kendisine fotoğraf attığını anlatan Kerem Doğan, balonlu naylonu da civardaki galerilerin kullanmaya başladığını söyledi. Çevreden değişik tepkiler aldığını aktaran Doğan, "Streç ile ilgili dönüşlerde daha çok yaygınlaştığını gördüm. Marka ve model olarak yukarıdaki araçlarda da bu şekilde koruma sistemleri yapmaya çalıştılar. İnternette buna çok rastgeliyorum. Eskişehir Valiliğinin yaptığı uyarılara da internetten denk geldim. Uyarıda, yarın ve 2-3 süreyle yağışın olabileceği söyleniyor. Buna bir önlem almak istedik. Araçlar marka ve değeri yüksek olduğu için göçük düzeltmeleri biraz problemli ve masraflı oluyor, değer kaybı da yaşanıyor. Bizde böyle bir kaplama yaparak önlem almaya çalıştık. Bizden gören birkaç firma da bunu geliştirdi. 2-3 kat işlem yaparak olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyoruz. Ambalajlama amacıyla kullanılan pıtırcıklı dediğimiz hava boşluğu olan malzemedir. Ezilmeye ve üzerine düşebilecek darbelere karşı biraz daha kalın bir malzeme, daha geliştirilebilir, daha farklı şeyler de yapılabilir ama galerimizin önüne bir çatı yapılmasını istiyoruz. Bunu ilk yaptığımda görenler beni streç filmden tanıdıkları için yine 'Aaa manyak yine bir şeyler buldu' gibisinden karşıladılar. Elimizdeki en iyi ürün bu, daha iyisi de yapılabilirdi. İnterneti takip ediyorum, dolu yağışı olabilir uyarıları var. Bu 10-15 saniye de olsa bu göçükler yine oluşacak. En azından bir önlem olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"En azından arabalarımız daha az zarar görür"

Galeri sahibi Niyazi Özdağ ise, otomobillerin daha az zarar göreceğini hesap ederek fikri hayata geçirdiklerini anlattı. Özdağ, "İstanbul'daki araçların hepsini gördük. Bayağı hepsinde dolu hasarı vardı. Kerem kardeşimiz de böyle bir şey planlamış. Bizde onu örnek alarak bu sistemi uygulamaya karar verdik. En azından arabalarımız daha az zarar görür. Kerem'e teşekkür ediyoruz. Bu da çok önlem değil ama elimizdeki imkanlar bu şekilde" diye konuştu.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Çağatay Gür