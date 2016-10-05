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Stres diş sıkmayı tetikliyor

Halk arasında diş sıkma ya da diş gıcırdatma olarak bilinen ve günlük hayattaki yoğun stresin tetiklediği ’bruksizm’, son yıllarda sıkça yaygınlaşan diş hastalıkları arasında yer alıyor.

Stres diş sıkmayı tetikliyor

05 Ekim 2016 17:00

Diş Hekimi A. Doğan Bircan, diş sıkma hastalığı ile önemli bilgiler verdi. Stresin diş sağlığını da olumsuz yönde etkilediğini belirten Bircan, diş sıkma hastalığının genellikle uyku sırasında oluşan ve güçlü çene hareketleriyle kendini gösteren fonksiyon dışı bir alışkanlık olduğunu vurguluyor. Alt ve üst çenedeki dişlerimizin çiğneme ve yutkunma fonksiyonları dışında karşılıklı temasa gelmemesi gerektiğini belirten Bircan "Çiğneme ve yutkunma dışında oluşan diş temasları parafonksiyon (istenmeyen fonksiyonel hareketler) olarak kabul ediliyor. Bruksizm’i (diş sıkma, diş gıcırdatma) gece veya gündüz çiğneme ve yutkunma dışında gösterilen diş sıkma davranışı olarak tanımlıyoruz. Toplumumuzda da sıklıkla görülen bu rahatsızlıktan çoğu zaman hastanın kendisinin de haberi olmuyor" dedi.

Bruksizm, dişlerin fonksiyonel yapısını bozuyor
Bruksizm görülen kişilerin dişlerinde aşınma ve sızlama oluştuğuna dikkat çeken Bircan, "Dişlerde çatlak, kırık ve yer değiştirme görülebiliyor. Yanağın iç yüzünde beyaz çizgiler oluşuyor ve dilin etrafında dişlerin izleri görünüyor. Baş boyun ve yüz kaslarında ağrı oluşması, alt yüz yüksekliğinin düşmesine bağlı olarak çene ucu ve burun ucu birbirine yaklaşması sonucu kişiler daha yaşlı bir görünüme sahip olabiliyor. Alt çenenin zamanla öne doğru yer değiştirmesi ve konkav (iç bükey) profil görüntüsü oluşması ile birlikte yüz köşeli ve kare şeklinde görünüyor. Diş sıkma alışkanlığı geceleri kendini gösterse de ileri vakalarda gündüz de aynı fonksiyonel bozukluğun görülüyor" şeklinde konuştu.

Diş sıkma hastalığının tedavisi
Diş sıkma problemi olan kişilerde sorunu gidermede asıl amaç dişlerde ve çene ekleminde oluşabilecek kalıcı zararları önlemek ve ağrıyı ortadan kaldırmak oluyor. Diş hekimi tarafından uygulanan, uyku sırasında dişlerin birbirleri ile temasını engellemek amacı ile alt ve üst çene dişlerinin arasına yerleştirilerek kullanılan ’gece koruyucuları’, diş gıcırdatması semptomatik tedavisinde kullanılan en önemli araç olsa da tek başına yeterli olmuyor. Gece koruyucuları kullanmanın yanında stres terapisi, rahat uyumayı sağlayıcı önlemler, kas gevşetici ilaç uygulaması, hatalı yapılmış diş dolgusu ve kaplamaların yenilenmesi, eksik olan dişlerin yerine koyulabilmesi için protez uygulamaları ve botoks uygulamaları gibi ek tedaviler yapılıyor.

Etiketler: Bruksizm, Diş Hekimi A. Doğan Bircan, Diş sıkma hastalığı


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