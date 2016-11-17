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Stres gece diş sıkmamıza neden oluyor

Diş Hekimi Zafer Kazak, stresin gece diş sıkmalarına neden olduğunu söyledi.

Stres gece diş sıkmamıza neden oluyor

17 Kasım 2016 11:30

Medicadent Diş Sağlığı Klinikleri Kurucusu ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, çene eklemi rahatsızlığının eklem veya çiğneme kaslarını tutan ağrı ve fonksiyon bozukluğu olduğunu belirterek, “Eklem içi rahatsızlıklar; eklem yüzeyi ve disk arasındaki uyumun bozulmasından meydana gelmektedir. Çene eklemi rahatsızlığında hastalar en sık; çene ekleminden ‘’tıklama’’ sesi gelmesi, kulakta, çene ekleminde, yüz ve boyun kaslarında ve şakaklarda ağrı, çiğneme sırasında zorluk, ağız açmada güçlük, çenenin bir tarafa kayarak açılması gibi şikayetlerle başvururlar. Bazı durumda uzun yıllar ağrı olmaz, sadece çene eklemindeki tıklama devam eder, ancak bu sürede deformasyon ilerler” diye konuştu.

Etiketler: Diş Hekimi Zafer Kazak


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