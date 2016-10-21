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Stres gece diş sıkmaya sebep oluyor

Çağın baş ağrıtan hastalığı stresin, dişleri de vurduğunu belirten Diş hekimi Zafer Kazak stresin gece uykusunda diş sıkmaya sebep olduğunu söyledi.

Stres gece diş sıkmaya sebep oluyor

21 Ekim 2016 10:09

Medicadent Diş Klinikleri Merkezi Kurucusu ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, “Çene eklemi rahatsızlığı; eklem veya çiğneme kaslarını tutan ağrı ve fonksiyon bozukluğudur. Eklem içi rahatsızlıklar; eklem yüzeyi ve disk arasındaki uyumun bozulmasından meydana gelmektedir” dedi.
Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Dt. Zafer Kazak, "Çene eklemi rahatsızlığında hastalar en sık görülen belirtiler, çene ekleminden ‘tıklama’ sesi gelmesi, kulakta, çene ekleminde, yüz ve boyun kaslarında ve şakaklarda ağrı, çiğneme sırasında zorluk, ağız açmada güçlük, çenenin bir tarafa kayarak açılması gibi şikâyetlerle başvuruyorlar. Bazı durumlarda uzun yıllar ağrı olmaz, sadece çene eklemindeki tıklama devam eder, ancak bu sürede deformasyon ilerler. Alt çene hareketlerinde tıklama gibi seslerin hissedilmesi, çene ekleminin düzeninin bozulmasından kaynaklanabilir. Çene ekleminde bulunan disk yerinden oynar. Bunun sonucunda ağız açma, esneme, yemek yeme, çeneyi sağa sola hareket ettirme gibi alt çene hareketlerinde ‘tıklama’ duyulur. Bu durum çene çıkması değildir” ifadelerini kullandı.
Çene eklemi rahatsızlıklarında baş ağrısı görülebileceğini kaydeden Dt. Zafer Kazak, “Baş ağrısının birçok sebebi vardır. Çene eklemi rahatsızlığında da görülebilir. Ancak baş ağrısı daha ciddi rahatsızlıklardan da kaynaklanabilir. Nöroloji, fizik tedavi, algoloji gibi pek çok tıp alanını ilgilendirir” diye konuştu.
Çene eklemi hastalığının tedavisi nedir?
Dt. Zafer Kazak, “Çene eklemi hastalığının tedavisi tanıya göre değişiklik göstermektedir, yani her hasta için aynı tedavi yöntemi uygulanamaz. Çene eklemi hastalıklarında tedavi yöntemleri arasında konservatif olarak ortopedik apareylerin kullanılması (splint), bazı fizik tedavi yöntemleri, ilaç tedavisi, artrosentez yer almaktadır. Bu yöntemlerden hangisi veya hangilerinin kullanılacağına ayrıntılı muayene sonrası konulan tanıya göre karar verilir. Tanının doğru konulduğu durumlarda çene eklemi hastalıklarının % 85’ten fazlası konservatif tedavi ile kontrol altına alınmaktadır. Gerekli durumlarda; nöroloji, kulak- burun-boğaz, psikiyatri, algoloji gibi bölümlerle konsültasyon yapılmaktadır" şeklinde konuştu.
 


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