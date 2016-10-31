Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr.Ata Nejat Ertek, özellikle kadınlar için kaşların yüz hattında oldukça önemli yere sahip olduğunu ifade ederek, "Kaşların sıklığı insandan insana değişen bir özelliğe sahiptir. Bazı insanlar gür kaşlı olmaktan bazıları ise seyrek kaşlı olmaktan yakınırlar. Kaşlar gözleri çerçeveleyerek yüzün farklı ifadelerinin oluşmasında büyük rol oynarlar. Bunun dışında düşünce ve duygularımızı ifade ederken meydana gelen mimiklere büyük katkı sağlarlar" dedi.

Kaş dökülmesinin farklı sebeplerle ve farklı şekillerde olabildiğini kaydeden Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, "En sık görülen kaş dökülmesi şekil vermek üzere kaş alımının yanlış yapılması sebebiyle köklerin zedelenmesidir. Buna halk arasında kaş küsmesi denir. Kaş telleri zayıflayarak kaybolur. Kaş dökülmesi daha çok bayanlarda meydana gelir. Kaş dökülmesinin nedenleri stres, kıl köklerini etkileyen cilt hastalıkları, bazı ilaçların yan etkisi, hormon dengesizlikleri ve hipotiroid hastalığı olabilir. Ayrıca strese bağlı olarak alopesi areta denilen ve bağışıklık sisteminin zayıflığına bağlı olarak hastalık sakal, saç ve kaşlarda geçici dökülmelere neden olabilir. Kaşların sürekli ovuşturulması sonucu yapılan travmalar da kaş kayıplarına yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Dökülen kaşları dert etmeyin"

Kaş dökülmesinin altında yatan sağlık sorununun tedavi edilmesinin ardından kaşların eski görünümüne kavuşabildiğini dile getiren Dermatoloji Uzmanı Dr.Ata Nejat Ertek, eğer kısa süre içerisinde kaşların şeklini etkileyecek kadar dökülme yaşanıyorsa mutlaka bir uzmana danışılmasını önerdi.

Microblading 3D Kıl Tekniğiyle dükülen kaşların yerine kalıcı kaşlara kavuşmanın mümkün olabildiğini anlatan Ertek, "Bu uygulama ile doğal görünümlü kaşlara sahip olabilirsiniz. Bu yöntem kaşlarının görünümünü güzelleştirmek ve yüz estetiğine önem veren herkes için idealdir" şeklinde konuştu.