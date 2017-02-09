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Stresin neden olduğu 15 hastalığa dikkat (Stresin neden olduğu hastalıklar)

Psikiyatrist Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, stresin neden olduğu hastalıklar konusunda uyardı.

Stresin neden olduğu 15 hastalığa dikkat (Stresin neden olduğu hastalıklar)
Stresin neden olduğu 15 hastalığa dikkat - Foto Galeri

09 Şubat 2017 11:00

Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Psikiyatrist Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, “Stres(gerginlik), vücudumuza ya da zihnimize dışarıdan ya da içeriden gelen herhangi bir uyarıya verdiğimiz tepkidir. Hava koşulları(aşırı soğuk, aşırı sıcak), aşırı tempoda çalışmak, egzersiz yapmamak, ağır çalışma koşulları, ekonomik sorunlar, fiziksel hastalıklar, trafik, aşırı kalabalık, işsizlik, aile içi çatışmalar, terörizm gibi bir sürü konu strese neden olabilir. Bununla birlikte, stres her zaman kötü bir durum değildir. Bize tedbirler aldırır. Örneğin karşıdan karşıya geçerken üzerimize hızla bir araba geldiğini görürsek, bu bizde stres yaratır. Bunun sonucunda hızlı hareket edip, karşıya geçeriz. Böylece herhangi bir zarar görmeyiz. Bu olumlu bir durumdur. Aksi takdirde vurdumduymaz davranırsak, böyle olaylarda zarar görürüz. Ancak her yaşadığımız durumu; üzerimize araç geliyor kadar sıkıntılı hissedersek, bu artık zarar verici bir duruma neden olur” dedi.

Stres durumunda vücudumuzda, neredeyse her organımızın tepki verdiğini anlatan Psikiyatrist Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, “Hepsi aşırı bir şekilde çalışmaya başlar. Kalbimiz daha fazla atar, kan şekerimiz yükselir. Bütün kaslarımız kasılır, vücudumuz kızarır. İç organlarımızın damarlarında kasılma olur, Beynimize daha fazla kan gider, aşırı bir heyecan ve panik durumu yaşarız. Baş edebileceğimizden daha fazla ve uzun süren stres, bizi hastalandırabilir. Stres sonucu bedensel ve ruhsal hastalıklar oluşabilir” diye konuştu.

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Etiketler: Stresin neden olduğu 15 hastalık


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