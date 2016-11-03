Üyelerine profesyonel eğitmenler eşliğinde eğitimler veren Anadolu Üniversitesi Dans Kulübü çalışmalarını sürdürüyor. Yıl boyunca çeşitli festival ve yarışmalara katılarak dereceler elde eden kulüp, bünyesinde Arjantin Tango, Sosyal Latin Dansları, Modern Dans ve Freestyle Danslarını barındırıyor. Dans etmenin her yaşta kişinin formda kalması için uygulayabileceği eğlenceli bir yöntem olduğuna dikkat çeken kulüp üyeleri, dans etmenin genel sağlığın yanı sıra hem duygusal hem fiziksel hem de zihinsel sağlığa iyi geldiğine dikkat çekti.

“Burada elimizden geldiğince dansın nasıl yapıldığını göstermeye çalışıyoruz”

Kulüp bünyesinde bulunan Freestyle Danslardan Hip hop çalışmaları hakkında bilgiler veren Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi ve Dans Kulübü eğitmenlerinden Destina Su Çebi, ellerinden geldiğince insanlara dansı anlatmaya çalıştıklarını bildirdi. Çebi, “Burada insanlara hip hop kültürünü ve hip hopu anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü hip hop çok yanlış anlaşılan bir dans alanı. Hala ‘Aa! Başının üzerinde mi dönüyorsun’ diye tepkilerle karşılaşıyoruz. O yüzden biz insanlarda biraz bunu kırmaya, nasıl yapıldığını elimizden geldiğince anlatmaya ve göstermeye çalışıyoruz. Hiçbirimiz profesyonel değiliz. Ben de değilim. Ama burada bir şey öğrendikçe insanlara göstermeye çalışıyorum diğer hocalarımızla beraber. Biz hem kendimiz öğreniyoruz hem de öğretiyoruz. Beraber öğreniyoruz dersek daha doğru olur. Sadece ben birkaç senedir dans ediyorum ve naçizane biraz daha fazla şey bildiğim için burada çeşitli hareketler gösteriyorum” dedi.

“Dans ederken hiçbir şey düşünmüyorum”

Dans ve müziğin bir araya gelmesiyle birçok şeyin unutulduğuna dikkat çeken Destina Su Çebi, “Hip hop gerçekten diğer dans türlerine bakıldığında net anlaşılabilen bir dans olmadığı için biraz daha çekimserlikle yaklaşılan bir dans türü. Net olarak hip hopu bilmediğimiz için haliyle daha korkak yaklaşıyoruz. O yüzden şu anda burada bu kadar insanın olması çok değerli bir şey aslında. Gerçekten burada dans ederken etrafımdaki diğer insanları ya da ‘akşam ödevim vardı. Bu ay kira da yetişmeyecek’ gibi hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece ben varım, müzik var ve ben bir şeyler yapıyorum. Çünkü dans bu kadar basit bir şey aslında. Müzik çalar ve siz bir şey yaparsınız. Ne yaptığınızın bir önemi yoktur. Bu danstır ve her zaman her yerde yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“Dans, kesinlikle bir terapi ve stres atma aracı”

Bitirme tezini ‘Hip hop dans kültürünün insanların sosyalleşmesinde nasıl bir sermaye sağladığı’ üzerine yazdığını dile getiren Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi ve Dans Kulübü eğitmeni Hakan Kılıç ise şunları dile getirdi:

“Benim de sıkça dile getirdiğim konulardan bir tanesi dans kesinlikle farkındalık artırıcı, bireysel bilinci artırıcı ve stresle beraber bütün negatif düşünceleri atan bir alan. Kendi hayatımdan örnek vereyim. Ne zaman canım sıkkın olsa genelde kulaklığımı takar dans ederim ve kendi terapimi kendim yaparım. Kesinlikle bir terapi ve stres atma aracı. Hayatı bütünleyen ve hayata farklı bir bakış açısı kazandıran bir alan dans.”

Dans ederek okula ve hayata dair birçok stresten uzaklaştıklarını ifade eden kulüp üyeleri ise, Dans Kulübünde olmaktan memnun olduklarını söyledi.

Kadir Arslan - Mustafa Kaplan