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Stresle savaşan kraliyet bitkisi 'Fesleğen'

Histoloji ve Embriyoloji uzmanı Dr. Ömer Coşkun, fesleğen bitkisinin, birçok hastalıkla savaşta doğal destek sağlayan, besin değeri çok yüksek bir bitki olduğunu söyledi.


20 Kasım 2016 10:16

Bitkiler ve antioksidanlarla ilgili uluslararası ve ulusal bilimsel çalışmaları bulunan Histoloji ve Embriyoloji uzmanı Dr. Ömer Coşkun, Akdeniz mutfağında önemli bir yeri olan ve Yunancada "kraliyet" anlamına gelen fesleğen bitkisinin; anti-enflamatuar, antibakteriyel ve antistres özellikleri olduğunu söyledi. Dr. Coşkun, K vitamini, kalsiyum, magnezyum ve beta-karoten açısından zengin olan fesleğenin, en başta kalp sağlığı için çok önemli olduğunu kaydetti.

Fesleğenin kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkisi olduğunu vurgulayan Coşkun, “Yapılan araştırmalarda, yüksek antioksidan içeriği nedeniyle fesleğenin, kalp sağlığı üzerinde olumlu etkisi olduğu, yüksek kolesterolü düşürdüğü gözlenmiştir. Yine yapılan araştırmalar, bu bitkinin açlık ve tokluk kan şekerini düşürebildiğini, patojen bakterilerin çoğalmasını engellediğini, ödeme karşı da etkili olduğunu göstermektedir Fesleğende bulunan flavonoidler, serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı hücresel düzeyde koruma sağlamakta, DNA hasarına karşı hücreleri korumaktadır” dedi.

Kendine özgü hoş ve rahatlatıcı bir kokusu olan bu bitkinin, stres ve anksiyeteye bağlı sorunlarla mücadelede de önemli destek sağladığının altını çizen Dr. Ömer Coşkun, toplumda oldukça sık karşılaşılan, uyku düzensizliği, yorgunluk, stres ve unutkanlık sorunlarına karşı da bu bitkiden yararlanılabileceğini ifade etti.

Fesleğenin nasıl kullanılacağını anlatan Coşkun, "1 su bardağı sıcak suya atılacak olan yaş veya kuru bir tutam kadar fesleğen yaprağı, 5-10 dakika ağzı kapalı olarak bekletildikten sonra çay olarak içilebilir. Salatalara, yemeklere eklenerek tüketilebileceği gibi, yağı, ekstresi de kullanılabilir" şeklinde konuştu.

Etiketler: Fesleğen


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