Sturm Graz Fenerbahçe saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe UEFA maçı şifresiz veren kanallar (canlı izle)

Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, yarın Avusturya ekibi Sturm Graz takımıyla deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını maçın oynanacağı Graz Liebenau Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde TSİ 19.00’da başlayan ve ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen çalışma, 1 saat 15 dakika sürdü. Koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Sturm Graz maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, konakladığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe'de Robin Van Persie şoku

Monaco maçında sakatlanan Robin Van Persie, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Elem Turu ilk maçında Strum Graz ile oynayacağı maçta yer almayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten Robin Van Persie'nin sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "İsviçre'nin Lozan kentinde Monaco ile yapılan hazırlık maçında girdiği ikili mücadele sonrası bir pozisyonda dizinin üstüne düşen futbolcumuz Robin Van Persi'nin yapılan muayene ve tetkiklerinde sol diz kapsülünde kanama ve yırtılma, bağlarda gerilme tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun son antrenman öncesi takım Doktorumuz Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından muayenesi ve çeşitli testleri yapıldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Elem Turu ilk maçında Strum Graz karşılaşmasında oynayamayacağı kesinleşti. RVP'nin tedavisine başlandı" denildi.

Fenerbahçe - Sturm Graz maçında Ola Hobber Nilsen düdük çalacak

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda oynayacağı Sturm Graz maçını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Ola Hobber Nilsen yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçını 27 Temmuz Perşembe günü deplasmanda TSİ 20.00'de Sturm Graz ile oynayacak. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Ola Hobber Nilsen'in yöneteceği duyuruldu. Nilsen'in yardımcılıklarını Tom Harald Gronevik ile Geir Isaksen yapacak. Müsabakanın 4. hakeminin ise Kai Erik Steen olduğu açıklandı.

Sturm Graz Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sturm Graz Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Aykut Kocaman, Ahmethan'a şans verecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz karşısında Robin van Persie'nin yerine Ahmethan'a şans vereceğini açıkladı. Sturm Graz gibi tamamlanmış bir takıma karşı en büyük avantajlarının tecrübe ve kalite olduğunu belirten Teknik Direktör Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi'ndeki öncelikli hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, yarın Avusturya ekibi Sturm Graz takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmanın oynanacağı Graz Liebenau Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısına Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman ile Hasan Ali Kaldırım katıldı.

“Tamamlanmış bir takımla karşılaşacağız"

Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman, kendileri için UEFA Avrupa Ligi'nin yarın başladığını belirterek, "Rakibimiz ikinci tur ilk maçındaki olumsuz skoru, ikinci maçta lehine çevirdi. Öncelikli temel amacımız gruplara kalmak. Rakibimizi nasıl geçeriz, buna yoğunlaşıyoruz. Bunun için buraya geldik. Sert bir rakiple oynayacağız. Rakibin en belirgin yönleri kolektif yanları ve tamamlanmış bir takım olmaları. Set ve savunmaya dönüşleri, savunmadan atağa çıkışlarıyla tamamlanmış bir takım olarak gözüküyorlar. Takımda birçok şeyi, istenilenler için değiştirmek gerekiyor ancak bunların oyun formunda tamamlanmış olduğunu söylemek şu an için çok erken. Tur, tamamlanmış bir takımla tamamlanmaya çalışan bir takımın yapmaya çalışacakları arasında geçecek. Avantajlar ve dezavantajlar konusuna gelirsek burası en önemli yer. Bir avantajımız olacak, tecrübe ve kalite açısından son derece bireysel kalitesi yüksek oyunculara sahibiz. Sadece yarınki maç için değil, tur için söylemek gerekirse; Sturm uzun zamandır aynı antrenörle çalışırken ve üstüne koyma hali üzerine yerleşmiş oyunuyla, bizim özellikle futbolun gerekliliklerini yerine getirme konusundaki çalışmalarımız ve üzerine gelecek bireysel kalite turun hangi tarafa yöneleceğini gösterecek kriterler olarak gözüküyor."

“Sahaya çıkacak her oyuncu Fenerbahçe’nin gücünü sahaya yansıtacak kalitededir”

Ardından soruları yanıtlayan Kocaman, “Van Persie’nin sakatlığı şanssızlık. Endişeli miyim? Hayır. Burası Fenerbahçe. Sahaya çıkacak her oyuncu Fenerbahçe’nin gücünü temsil edecek kalitedir. Maça 24 saat var ve pek çok şey değişebilir. Bugünkü şartlar söz konusu olursa kafamdaki plan genel tecrübesi yüksek bir oyuncu kullanmak yerine pozisyon tecrübesi yüksek bir oyuncuyu kullanma eğilimim daha fazla. Çok genç olmasına rağmen Sturm Graz takımına bakıldığında da yarın oynatmayı düşündüğüm Ahmethan’dan daha genç oyunculara sahipler. Son maçta rakip takımın 16 yaşındaki oyuncusu maçı değiştirdi” ifadelerini kullandı.

"Henüz tamamlanmış bir takım değiliz"

Takım ile ilgili de Aykut Kocaman, “Şu an için oyun olarak ilerlediğimizi söyleyebilirim ama henüz tamamlanmış bir takım değiliz. Ancak bu yolda ilerliyoruz. Kadroyu yaparken ise şu an için birbiri ile oynama uyumu yüksek oyuncuları tercih etme eğilimindeyim. İlerleyen haftalarda da yeni oyuncuları takıma dahil etmek temel amacım” dedi.

"Benim elimde olsa bütün oyunu onların yarı sahasında oynamak isterim"

"Rakip takım karşısında nasıl bir oyun oynayacaksınız?“ soruna Kocaman, "Bizim ortaya koyacağımız oyun kalitesi rakibin setlerini oluşturmalarındaki başarılarını ve başarısızlıklarını ortaya çıkaracak. Benim elimde olsa bütün oyunu onların yarı sahasında oynamak isterim. Ama bugünkü oyun kağıt üzerindeki avantajların sahaya kolay yansıtılamadığı bir oyun” şeklinde konuştu.

Kaldırım: “Sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz”

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, yaptığı maç değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:

“4 hafta önce yeni sezon hazırlıklarımıza Aykut hoca ve ekibi yönetiminde başladık. İyi ve yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Üstüne koyarak ilerledik. Çalışmalarımızı gayet iyi ve yoğun şekilde sürdürüyoruz. Hocamız ve teknik ekibimiz Avrupa standartlarında idman programları hazırlıyorlar. Uzun bir sezon bizi bekliyor. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İlk haftalarda hazır olamayabiliyorsunuz, beklenmedik sonuçlar alınabiliyor. Bunun farkındayız. Rakibimiz köklü bir takım ve uzun zamandır aynı hocayla çalışıyorlar. Maalesef son senelerde istediğimiz sonuçları elde edemedik. Taraftarımızı sezon sonu mutlu etmeyi hedefliyoruz.”

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANALLAR ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK?

Fenerbahçe Sturm Graz maçını Türkiye’deki futbolseverler beIN Sports'tan izleyecek. Farklı ülkelerde yaşayan okularımız ise aşağıdaki kanal listesinden kendine uygun olanı uydu ya da internet üzerinden izleyebilecek. Aşağıdaki listede bulunan kanalların bazıları ücretli üyelik gerektirebilir…

İran beIN Sports Arabia 1 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Irak beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 1 HD

Cezayir beIN Sports Arabia 1 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Avustralya Foxtel Now, beIN SPORTS 2 Australia, beIN Sports Connect Australia

Avusturya ORF eins, DAZN

Bahreyn beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 1 HD

Bosna Hersek Klik SPORT, Arena Sport BIH, Arena Sport 3

Çad beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 1 HD

Hırvatistan Arena Sport 3, Klik SPORT

Djibouti beIN Sports Arabia 1 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Mısır beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 1 HD

Almanya ORF eins, DAZN

Ürdün beIN Sports Arabia 1 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Kuveyt beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 1 HD

Lübnan beIN Sports Arabia 1 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Libya beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 1 HD

Makedonya Klik SPORT

Moritanya beIN Sports Arabia 1 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Karadağ Arena Sport 3, Klik SPORT

Fas beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 1 HD

Yeni Zelanda beIN SPORTS 2 New Zealand

Umman beIN Sports Arabia 1 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Palestinian Territory beIN Sports Arabia 1 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Katar beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 1 HD

Suudi Arabistan beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 1 HD

Sırbistan Klik SPORT, Arena Sport 3, Arena Sport 1 Serbia

Somali beIN Sports Arabia 1 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Güney Sudan beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 1 HD

Sudan beIN Sports Arabia 1 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

İsviçre ORF eins, DAZN

Suriye beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 1 HD

Tayland beIN Sports 3

Tunus beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 1 HD

Türkiye beIN Sports Turkey , Digiturk Play

Birleşik Arap Emirlikleri beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 1 HD

Yemen beIN Sports Arabia 1 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Fenerbahçe'den taraftarlara teşekkür

Fenerbahçe, taraftarlarının yeni sezon formalarına gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür etti. Sarı-lacivertliler 8 Temmuz'da satışa çıkan yeni sezon formalarının satış rakamının 45 bine ulaştığını ifade etti.

Yeni sezon formalarını 8 Temmuz'da satışa çıkaran Fenerbahçe, gösterilen yoğun ilgi nedeniyle taraftarlarına teşekkür etti. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçemizin 2017/18 futbol sezonunda giyeceği adidas formalara, satışa çıktığı 8 Temmuz tarihinden itibaren taraftarlarımızın yoğun ilgisi devam ediyor.

Profesyonel Futbol Takımımızın 2017-2018 sezonunda giyeceği formaların, satışa çıkmasının üzerinden geçen 18 gün boyunca toplam perakende satış adedi 45.000’e ulaştı. Toplam perakende satış adedinin formalara göre yaklaşık dağılımına bakıldığında; taraftarımızın uzun yıllardır özlemle beklediği sarı renkli tasarımı ile büyük beğeni toplayan 2017/18 sezonu Fenerbahçe Sarı Forma 25.000 adet; 103 golle şampiyon olunan, rekorlarla dolu 88-89 sezonunun çubuklu formasından esintiler görülen 2017 Çubuklu Maç Forması 10.000 adet ve Fenerbahçe’nin logosundaki palamut dalından ilham alınarak tasarlanan hem iç saha hem de dış saha alternatifi olarak tasarlanan yeşil renkteki 3. Forma ise 10.000 adetlik satış rakamını yakalamış durumda.

Bu vesile ile varlığı ve desteğiyle Fenerbahçe’mizi her platformda destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkürü bir borç biliriz."

Fenerbahçe, kombinede 15 bini geçti

Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol takımının Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombinelerin satışının 15 bini geçtiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçemizin, 2017-2018 futbol sezonunda Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kart satışları bugün itibariyle 15.000 adeti geçmiştir.

Önümüzdeki hafta evimizde Avusturya'nın SK Sturm Graz takımı ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için ise şu ana kadar 2500 adet bilet satılmış olup, bilet satışı halen devam etmektedir."