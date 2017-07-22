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Sturm Graz mesaisi başlıyor

İsviçre'nin Lozan kentindeki kampını tamamlayıp Türkiye'ye dönen ve 1 gün izin yapan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başlıyor.

Sturm Graz mesaisi başlıyor

22 Temmuz 2017 13:20

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce ve İsviçre'de yaptığı kamplarla sürdüren Fenerbahçe, İsviçre dönüşü yaptığı iznin ardından Sturm Graz maçının hazırlıklarına başlıyor. Sporting Lizbon, Marsilya, Bilbao ve Monaco'yla oynadığı hazırlık maçlarının ardından Türkiye'ye dönen sarı-lacivertliler, ilk resmi maçının hazırlıklarına da bugün saat 18.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, ilk karşılaşmayı 27 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. 

Bozhan Memiş


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