Sturm Graz mesaisi başlıyor

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce ve İsviçre'de yaptığı kamplarla sürdüren Fenerbahçe, İsviçre dönüşü yaptığı iznin ardından Sturm Graz maçının hazırlıklarına başlıyor. Sporting Lizbon, Marsilya, Bilbao ve Monaco'yla oynadığı hazırlık maçlarının ardından Türkiye'ye dönen sarı-lacivertliler, ilk resmi maçının hazırlıklarına da bugün saat 18.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, ilk karşılaşmayı 27 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.

Bozhan Memiş