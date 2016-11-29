Yapımına 2000 yılında başlanan Ilısu Barajı’nın, 2019 yılında tamamlanmasıyla sular altında kalacak olan Hasankeyf, tarihinin en hareketli günlerini yaşıyor. Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden yerli ve yabancı turistler, Hasankeyf’i sular altında kalmadan görmek için ilçeye akın ediyor.

İlçeye tarihe tanıklık etmek için geldiklerini belirten Erhan Toy, “Her fırsatta Hasankeyf’i ziyarete geliyoruz. Burada balık tutuyoruz. Tarihi eserimizin iki yıl ömrü kaldığı söyleniyor, sular altında kalacak. Biz de buraya gelip tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Sular altında kalmasına üzülüyoruz” dedi.

Tarihi mekanın sulara gömülmesinin kendilerini üzeceğini ifade eden Halil Sünük ise Hasankeyf’i görmek için Diyarbakır’dan geldiğini anlatarak, “Hasankeyf bizim için çok güzel bir tarihi yerdir. Herkesin görmesini isteriz ancak iki yıl ömrü kalmış. İnsanlar burayı görmek için ellerini çabuk tutmalı” diye konuştu.

Osman Arslan



