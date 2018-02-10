Su aramak için kazdılar doğalgaz çıktı

Ulukışla'nın Alpagut Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Can elma bahçesine içme suyu için sondaj vurdurduğu sırada su ile ortaya gaz çıktı. Çıkan gazı ateşle yakan vatandaşlar gaz sevinci yaşıyor. 130 metrede çıkan gaz ile ilgili Konya Maden Teknik Arama (MTA) ekipleri yaptığı inceleme sonrasında BOTAŞ ekiplerine bilgi verildi. Bölgeye BOTAŞ ekibinin gelmesi bekleniyor.

"Devletimiz için sevindik"

Kuyudan koku geldiğini fark eden Bahçe sahibi Mehmet Can, ‘’Dün sabaha doğru beni aradılar ve kuyudan bir koku geldiğini buradan çıkan suyun işe yaramayacağını söylediler. İptal edelim mi dediler devam edin dedim ve yarım saat kadar sonra işçinin biri bayılacak gibi gaz kokusundan durulmuyor biz son veriyoruz dediler. Olay yerine geldim gerçekten de gaz kokusu geliyor. Sondaj aletleri buradayken yaksaydık bütün araçlar yanabilirdi. Tutuşmaya başladı ve anladık ki yanıcı bir gaz. Devletimiz için çok sevindik bedava enerji. Saf gaz yanıyor. Benim toprağımda olması mesele değil vesile olmama çok sevinirim’’ dedi.

24 saattir yanıyor

Doğalgazda dışa bağımlı olan Türkiye için umut ışığı doğduğunu dile getiren AK Partili Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu ise, "Ulukışla’nın Alpagut Mahallesinde çiftçilerimiz su aramak üzere sondaj çalışması yaparken 130 metrede bir kokuya rastlıyor ve durumu belediyeye bildiriyorlar. Biz buraya geldiğimizde ateşle baktık ve bir gaz olduğu ortaya çıktı. Olay yerini karantinaya alıp ve yetkililere haber verdik. MTA’dan yetkililer geldi ve Türkiye Petroller ve Botaş’ın bakması gerektiğini söylediler. Oradan yetkililer bekliyoruz. Ama buradan ben yetkililere sesleniyorum ülkemizin bu konuda dışa bağımlı bir durumu var bu gazın çıktığı yerin bizzat araştırılarak incelenmesini yetkililerin buraya hızlı bir şekilde müdahale etmesini istiyoruz. Gaz yaklaşık 17 saattir bir metre eninde 6 metre yükseklikte yanmaya devam ediyor" diye konuştu.

Niğde'de zengin doğalgaz rezervi var

Vali Yılmaz Şimşek ise yaptığı yazılı açıklamasında, ''Ulukışla ilçesi Alpagut Mahallesinde bir vatandaşımızın bahçesine içme suyu için sondaj vurdurduğu sırada su ile ortaya çıkan gaz yanmaya başlamıştır. Konuyla ilgili MTA’dan ekipler gelerek inceleme başlatmış olup Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve BOTAŞ ekipleri ise bölgeyi incelemek üzere Hareket etmişlerdir. Yapılan inceleme çalışmaları sonucunda kamuoyu bilgilendirilecektir. Ümit ediyorum ki; ilimiz Niğde için büyük bir öneme sahip bu bölgede zengin bir doğalgaz rezervi vardır" ifadelerini kullandı.

Yasin Esen

