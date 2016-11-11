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Su ararken doğalgaz buldular

Tekirdağ’da bir apartman bahçesinde su aramak için kazılan kuyudan doğalgaz fışkırdı. Gaz sızıntısının yaşandığı kuyuya müdahale edilirken, 2 bina tahliye edildi.

Su ararken doğalgaz buldular

11 Kasım 2016 13:14
Su ararken doğalgaz buldular - Tıkla İzle

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde yapımı son aşamaya gelinen bir apartmanın bahçesinde kazılan kuyu, su bulunamayınca kapatıldı. Ancak sonraki günlerde mahalleyi gaz kokusu sarınca mahalle sakinleri itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gazın metrelerce fışkırdığını görünce, olay yerine doğal gaz dağıtım firması, AFAD, 112 ekiplerini çağırdı. Ekiplerin yaptığı incelemede sızıntının gaz hatlarından kaynaklanmadığı, topraktan doğalgaz fışkırdığı tespit edildi. Beton dökülerek şiddeti azaltılan sızıntı devam ediyor.
Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ve zabıta ekipleri, sızıntının bulunduğu bölgeye kimseyi yaklaştırmazken AFAD ve itfaiye ekipleri de yangın söndürme tüpleri ve itfaiye aracıyla olay yerinde beklemeye devam ediyor. Gaz sızıntısının yaşandığı kuyuya gün içerisinde müdahale edilerek sızıntının önlenmesi planlanıyor.

"Çevredeki iki apartman tahliye edildi"
Mahalle sakinlerinden Turgut Durhan olayın dün akşam saatlerinde yaşandığını ve 2 apartmanın tahliye edildiğini anlatarak, "İşten geldiğimizde bütün ekipler buradaydı. Burada doğalgaz kaçağının olduğunu söylediler. Bizi tahliye ettiler işte öğretmenevi, polisevi ve tanıdığı olan ise eşinin dostunun yanına gitti. Durum halen ortada, biz de bekliyoruz. Sanıyorum ki bu binayı yapmaya çalışanlar artezyen kuyusu açmaya çalışmışlar. Sonuç itibarı ile böyle doğalgaz olayı meydana gelmiş. Benim tahmin ettiğim iki apartmanda 10'ar daireden 20 daire ediyor. 20 dairede bulunan vatandaş tahliye edildi. Sızıntı halen devam ediyor kimse evine giremiyor. Zaten eve girmek falan yasak şu anda. Dün akşam daha kötüydü" ifadelerini kullandı.

Halil Dağ - Yakup Güler 

 


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