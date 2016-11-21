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Su arıtma havuzuna düşerek boğuldu

Adana'da su arıtma havuzuna düşen taşeron firma çalışanı boğularak hayatını kaybetti.


21 Kasım 2016 09:45

Alınan bilgiye göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Çatalan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde taşeron firmada mekanik şefi olarak çalışan Sami Birici (46), akşam saatlerinde bakıma alınan su arıtma havuzuna gitti. Çalışmaları kontrol eden Birici, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten 3 metre derinliğindeki su havuzuna düştü.

Sami Birici aniden ortadan kaybolunca çalışma arkadaşları güvenlik kamerası görüntülerinden Birici'nin havuza düştüğünü gördü.

Birici'nin cesedi olay yerine çağrılan Cankur ekipleri tarafından havuzdan çıkarıldı.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtilen Sami Birici'nin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


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