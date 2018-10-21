Su basan yolda araçta mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı

Ankara'nın bazı bölgelerinde sabahın erken saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Özellikle Keçiören ve Batıkent bölgelerinde etkisini gösteren yağış, su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Sürücüler ise araçlarıyla birlikte suların ortasında mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri koştu. Kent Koop Mahallesi'nde çocuğuyla birlikte aracın içerisinde mahsur kalan bir babanın yardımına koşan itfaiye erleri, zor durumda olan baba ve çocuğunu araçtan çıkardı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İtfaiye ve belediye ekipleri, su altında kalan bölgelerde çalışma başlattı.

Seyid Fatih Poyraz

