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Su baskınlarını önleyecek 2.5 milyon dolarlık yatırım

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde yaşanan sel baskınları yöneticileri farklı çözüm arayışlarına yönlendirdi. Eyalet yöneticileri yeni felaketlerin önüne geçebilmek için Sauquoit Çayı’nda 2.5 milyon dolarlık bir proje başlattı.

Su baskınlarını önleyecek 2.5 milyon dolarlık yatırım

03 Ağustos 2017 23:17

New York Valisi Andrew M. Cuomo, sel sularından yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için Sauquoit Çayı’nda 2.5 milyon dolarlık proje başlattı. Buna ek olarak Vali Cuomo, Mohawk Nehri Havzası üzerine 250 bin dolarlık eylem planı gerçekleştirdiğini belirterek taşkın önleme programının, gelecek yıllar boyunca Mohawk Vadisi'ndeki Sauquoit Çayı boyunca evleri ve işletmeleri koruyacağını söyledi.

Cuomo, New York State, Fulmer Creek ve Steel Creek bölgelerinde taşkın alanı restorasyonu ile tehlike azaltma projeleri için planlama ve mühendislik analizlerinin geliştirilmesinde 2.5 milyon doların üzerindeki yatırımlar da dahil olmak üzere Mohawk Vadisi'ndeki taşkın riskini azaltma projelerine öncelik vermeyi hedeflediklerini vurguladı.

2018 baharında başlaması beklenen projenin 2019 yılında tamamlanmasını bekleniyor.
İklim değişikliğinin ülke çapında yoğun ve sık fırtınalara neden olduğunu belirten New York Devlet Çevre Koruma Dairesi (DEC) Komiseri Basil Seggos, “DEC uzmanları, her gün yeni önlem almakta ve yerel yönetimlere önemli taşkın koruma projelerini planlama ve geliştirme konusunda yardımcı olmaktadır. Sel baskınlarından etkilenen toplulukları korumakla kalmayıp, bölgenin ekonomik canlılığı için kritik olan Mohawk Nehri vadisindeki doğal kaynakları da artıracaktır" dedi. 

Candemir Sarı
 

Etiketler: su baskını, yatırım


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