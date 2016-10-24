Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaparak 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında DİSKİ Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı bulunan ve borçlarını zamanında ödemeyen abonelerin birikmiş borçlarının yapılandırılması için sayılı günler kaldığını belirtti. Açıklamada, borçların 6, 9, 12 ve 18 ay taksitlerle 36 aya kadar taksitlendirebileceği kaydedilerek, söz konusu yasayla 30 Haziran 2016 tarihinden önceki borçların yeniden yapılandırılabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada, yasadan yararlanmak isteyen abonelerin 31 Ekim 2016 tarihine kadar DİSKİ Abone İşleri Daire Başkanlığı’na başvuru yapmalarının gerekli olduğu belirtildi.

6736 Sayılı Yasa’nın yıllar boyunca borçlarını ödememiş, ödeyememiş aboneler için önemli bir fırsat olduğu ve kaçırılmaması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, “Yıllık Üretici Fiyat Endeksi oranları üzerinden yapılacak taksitlendirme sonucunda ana borca yakın bir borcu taksitlendirme fırsatından da yararlanarak ödeyebileceklerdir. Müracaat etmeyip yasadan yararlanmayan abonelerimize daha sonra herhangi kolaylık sağlanmayacaktır” denildi.