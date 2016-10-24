Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Su borçlarının yapılandırılması için son tarih 31 Ekim

Su borçlarının yapılandırılması için son tarih 31 Ekim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, 30 Haziran 2016 tarihinden önceki su borçlarının 36 aya kadar taksitlendirilmesine imkan tanıyan yasa için 31 Ekim’in son tarih olduğunu açıklayarak, su borcu bulunan vatandaşları yapılandırma fırsatından yararlanmaya çağırdı.


24 Ekim 2016 14:22

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaparak 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında DİSKİ Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı bulunan ve borçlarını zamanında ödemeyen abonelerin birikmiş borçlarının yapılandırılması için sayılı günler kaldığını belirtti. Açıklamada, borçların 6, 9, 12 ve 18 ay taksitlerle 36 aya kadar taksitlendirebileceği kaydedilerek, söz konusu yasayla 30 Haziran 2016 tarihinden önceki borçların yeniden yapılandırılabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada, yasadan yararlanmak isteyen abonelerin 31 Ekim 2016 tarihine kadar DİSKİ Abone İşleri Daire Başkanlığı’na başvuru yapmalarının gerekli olduğu belirtildi.
6736 Sayılı Yasa’nın yıllar boyunca borçlarını ödememiş, ödeyememiş aboneler için önemli bir fırsat olduğu ve kaçırılmaması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, “Yıllık Üretici Fiyat Endeksi oranları üzerinden yapılacak taksitlendirme sonucunda ana borca yakın bir borcu taksitlendirme fırsatından da yararlanarak ödeyebileceklerdir. Müracaat etmeyip yasadan yararlanmayan abonelerimize daha sonra herhangi kolaylık sağlanmayacaktır” denildi. 

Etiketler: diyarbakır, Su borcu, yapılandırma


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!