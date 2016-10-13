Pekar, yaptığı açıklamada, 6736 sayılı yeni torba yasanın su borcu olan vatandaşlara birçok kolaylıklar getirdiğini hatırlatarak, “Yasa ile birlikte vatandaşlarımız faiz yükünden kurtuluyor. Ayrıca borcu olan vatandaşlara borçlarını 18'e bölünüp 36 aya kadar taksitlendirme kolaylığı da sağlanıyor. 31 Ekim'de sona erecek bu fırsattan vatandaşlarımızın yararlanmak için acele etmesi son günü beklememesi yararlarına olacak” dedi.

Vatandaşların bu imkandan yararlanabilmeleri için 31 Ekim 2016 tarihine kadar ASKİ Genel Müdürlüğü’ne veya tahsilat şubelerine başvurmaları gerektiği belirtildi.