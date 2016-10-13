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Su borcu olanlara yapılandırma uyarısı

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Rahmi Pekar, su borcu olan abonelerin borçlarını yapılandırmaları için tanınan sürenin 31 Ekim'de sona ereceğini bildirdi.


13 Ekim 2016 13:26

Pekar, yaptığı açıklamada, 6736 sayılı yeni torba yasanın su borcu olan vatandaşlara birçok kolaylıklar getirdiğini hatırlatarak, “Yasa ile birlikte vatandaşlarımız faiz yükünden kurtuluyor. Ayrıca borcu olan vatandaşlara borçlarını 18'e bölünüp 36 aya kadar taksitlendirme kolaylığı da sağlanıyor. 31 Ekim'de sona erecek bu fırsattan vatandaşlarımızın yararlanmak için acele etmesi son günü beklememesi yararlarına olacak” dedi.

Vatandaşların bu imkandan yararlanabilmeleri için 31 Ekim 2016 tarihine kadar ASKİ Genel Müdürlüğü’ne veya tahsilat şubelerine başvurmaları gerektiği belirtildi.

Etiketler: Su borcu, yapılandırma


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