Su borularının içinde çilek yetiştirdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Tosun, üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda bağ evinin bahçesinde su borularından düzenek kurdu.

Kurduğu düzeneğe damla sulama sistemi de hazırlayan Tosun, doğal ortamda çilek yetiştirdi. 42 çilek fidanı diken Tosun, 300 liraya mal ettiği bahçesinde şimdi çilek yetiştiriyor. Yetiştirdiği çileklerde tarım ilacı kullanmadığını söyleyen Tosun, "Bağ evimin bahçesinde doğal olarak çilek yetiştirmeye başladım. Çilekler olgunlaşmaya başladı. Çok lezzetli oldular. Tarım ilacı kullanmıyorum. En önemlisi toprak altındaki zararlı böcekler çilekleri köklerini biçmiyorlar. Bahçemde ayrı bir güzellik verdi" dedi.

Vehbi Sarıhan

