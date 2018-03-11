Diğer
Kategoriler

Su borusu patladı, 13 yaşındaki çocuk çukura gömüldü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, su borusunun patlaması sonucu oluşan 1 metrelik çukura bisikletiyle düşerek yaralandı.

Su borusu patladı, 13 yaşındaki çocuk çukura gömüldü

11 Mart 2018 22:33

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anafartalar Mahallesi Abide Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (KASKİ) ait su borusu patladı. Patlayan borudan sızan sudan dolayı, yaya kaldırımı zarar görürken, yaklaşık 1 metrelik çukur oluştu. Bu sırada bisikletiyle dolaşan M.T. (13), su dolu çukuru fark edemeyince içine düştü. Çevredeki vatandaşların yardımı ile çukurdan çıkarılan M.T., ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. M.T.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu sırada bazı vatandaşlarda olası bir kazaya sebebiyet vermemek için çukurun etrafını ağaç dalları ile kapatmaya çalıştı.  

Ali Göç
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç