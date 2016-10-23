Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Mahallesi Küme Evleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki F.Ö, girdiği bunalıma sonucu kendini evlerinin yaklaşık bir kilometre uzağındaki mahallenin su deposunun borusuna iple asarak intihar etti. Dün akşam saat 20.00'den sonra kendisinden haber alınamayan F.Ö'yü gün boyu arayan baba Fahrettin Ö, oğlunu bugün akşam saatlerinde su deposuna asılı halde buldu. Olay polise ve 112 Acil servis ekiplerine haber verildi. Olayla yerine gidin polis ve sağlık ekipleri F.Ö'nün ölmüş olduğunu tespit etti. F.Ö'nün cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muammer Ay