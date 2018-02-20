Diğer
Kategoriler

Su dolu tahliye kanalına uçan sürücüyü itfaiye kurtardı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada otomobil yol kenarındaki tahliye kanalına uçtu. 2,5 metre su dolu kanala düşen otomobil sürücüsünü itfaiye ekibi çıkardı.

Su dolu tahliye kanalına uçan sürücüyü itfaiye kurtardı

20 Şubat 2018 21:05

Edinilen bilgiye göre Osman Ateş yönetimindeki 09 SV 005 plakalı otomobil Özbaşı'ndan Söke'ye seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi neticesinde, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kazayı görenler jandarma ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiyesi ekibi de geldi. Yapılan çalışma sonucunda sürücü Osman Ateş araçtan çıkarıldı. Kazayı hafif yaralarla atlatan sürücü kazanın şokunu yaşarken, daha sonra kanal içindeki araçta çekici yardımıyla çıkarıldı.

Levent Tuncer
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç