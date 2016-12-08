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Su faciası: 1 ölü, 1 ağır yalalı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, kepçeyle sulama suyu hattı döşeyen iki kişi göçük altında kaldı. Bir kişinin öldüğü olayda, bir kişi ise ağır yaralandı.

Su faciası: 1 ölü, 1 ağır yalalı

08 Aralık 2016 18:13

Olay, Nazilli’ya bağlı Derebaşı Mahallesi Yavansu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iş makinesi yardımıyla yayladan mahalleye sulama suyu hattı döşemekte olan iki kişi meydana gelen göçükte toprak altında kaldı. İi makinesi operatörünün haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun çalışmaların ardından göçük altından ağır yaralı olarak kurtarılan Adem Kurt (25) ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Göçük altında kalan Adem Dürge’nin ise cansız bedenine yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından ulaşılabilindi. Olayla ilgili olarak iş makinesi operatörü operatör Mest K. gözaltına alındı. 

Veysel Karahan

Etiketler: aydın, su faciası


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