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Su giderini temizlerken canından oluyordu

Gaziantep'te evinin çatısındaki su giderini temizlemeye çalışırken elindeki inşaat demirinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan genç ağır yaralandı.


07 Kasım 2016 17:18

Olay bugün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi, Zeytinli Mahallesi, 89 nolu sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evinin çatısında bulunan su gideri tıkanan İsmet Ulu (26), inşaat demiri ile açmaya çalıştı. Bu sırada uzun metal demirin diğer ucu elektrik direğine temas etti. Yüksek gerilim akımına kapılarak ağır yaralanan İsmet Ulu, çağrılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ellerinde ve ayağında elektrik çarpması sonucu ciddi yaralanmalar oluşan Ulu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası TEDAŞ görevlileri elektrik akımını keserken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.  

Lider Olgun - Orhan Erkılıç

Etiketler: Gaziantep, su gideri


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