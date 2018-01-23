Su içinde kalan araçlar kurtarılmayı bekliyor

Adana'da iki gündür devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmur nedeniyle Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar Tarsus- Adana-Gaziantep otoyolunun üzerindeki köprünün altı göle döndü. Göle dönen yolda su birikintisinin az olduğunu düşünen 5 araç köprü altına girince yaklaşık 2 metrelik suyun içinde kaldı. Sürücüler araçtan çıkıp yüzerek kurtuldu. İtfaiye ekipleri bir otomobili sudan çıkartırdı. Ancak diğer araçlar kurtarılamadı. Yağmur aralıklarla devam ederken araçlar çıkarılmayı bekliyor.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

