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Su içinde kalan araçlar kurtarılmayı bekliyor

Adana'da iki gündür devam eden sağanak nedeniyle göle dönen yolda mahsur kalan araçlar kurtarılmayı bekliyor.

Su içinde kalan araçlar kurtarılmayı bekliyor

23 Ocak 2018 12:58
Su içinde kalan araçlar kurtarılmayı bekliyor - Tıkla İzle

Adana'da iki gündür devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmur nedeniyle Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar Tarsus- Adana-Gaziantep otoyolunun üzerindeki köprünün altı göle döndü. Göle dönen yolda su birikintisinin az olduğunu düşünen 5 araç köprü altına girince yaklaşık 2 metrelik suyun içinde kaldı. Sürücüler araçtan çıkıp yüzerek kurtuldu. İtfaiye ekipleri bir otomobili sudan çıkartırdı. Ancak diğer araçlar kurtarılamadı. Yağmur aralıklarla devam ederken araçlar çıkarılmayı bekliyor. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: araç

 

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