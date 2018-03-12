Su içindeki altın tozları dövizde tasarruf sağlıyor

Türkiye’nin kimyasal bakım ve temizlik ürünleri alanında büyük bir gelişim içinde olduğunu ifade eden Unifab Anonim Şirketi Genel Müdürü Hediye Eryılmaz, geliştirilen birçok önemli ürünlerle ülkemizin dışa bağımlı olmaktan çıkarak üreten bir Türkiye’ye dönüştüğünü belirtti. İtalya ve İsviçre’den ithal edilen ve kuyumculuk sektörü için oldukça önemli bir ürünü Türkiye’de ilk kez üretmekten dolayı gurur duyduklarını söyleyen Eryılmaz, böylelikle ülkemizde döviz alanında ciddi kazanımlar sağlandığını kaydetti. Kendi bünyelerinde ürettikleri ürünlerle en önemli misyonlarının öncelikle insan sağlığı ve çevreyi gözetmek olduğunu da ifade eden Eryılmaz, ihtiyaca göre ürün geliştirerek bu alanda sorun çözücü bir görev üstlendiklerini dile getirdi.

200 çeşit ürün, 10 bin kurumsal müşteri

Türkiye’de 10 binin üzerinde kurumsal müşteriye hitap etiklerini söyleyen Hediye Eryılmaz, 200 çeşit endüstriyel bakım kimyasalları, hijyen ürünleri ve temizlik ürünleri ürettiklerini kaydederek, “Ev ve mutfak hijyeni, kişisel hijyen ve endüstriyel bakım kimyasalları üretiyoruz. Bizim işimiz bu alanda sorun çözmektir. Özellikle sanayi alanında, yerel yönetimlerde, belediyelerde ve kamu kurumlarında çok değişik sıkıntılı noktalarda ve herhangi bir çözüm bulunamayan alanlarda özel çözümler üreterek bu sorunlara çözüm arıyoruz. 40 kişilik bir satış organizasyonuyla direkt müşterilerimize ziyaret ederek onların sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çok detaylı AR-GE çalışmaları yapıp yeni ürünler geliştirerek sorulara çözüm bulabiliyoruz” dedi.

“Su içindeki altın tozlarını geri alıyoruz”

Türkiye’de ilk kez kendilerinin ürettikleri bir ürünle Türkiye’deki kuyumculuk sektörü için önemli bir adım atıldığına değinen Eryılmaz, “Altın üzerinde işlemeler yapılırken yağ birikiyor. Yağın tozları da ürünlerin üzerinde kalıyor. Bu ürünlerin ultrasonik yıkamalarında yağları alınırken suyun içerisine altın tozları da kalıyor. Bizler de bu alanda kullanılacak bir ürün geliştirdik. Geliştirdiğimiz ürünle, işlenen altın ürünlerin üzerindeki yağ alınırken bir yandan da suyun içerisinde gezen altın tozları çöktürülüyor. Dolayısıyla altını geri alabiliyoruz. Türkiye için katma değeri olukça yüksek olan bu ürün, biz üretmeden önce yurt dışından yani İtalya ve İsviçre’den temin ediliyordu. Şuan Türkiye’de bizim tarafımızdan üretiliyor. Çok önemli kuruluşlar bu ürünü kullanarak ülkemize ciddi anlamda döviz tasarrufu sağlıyor” ifadelerinde bulundu.

Matbaa, ambalaj sektörü ve plaza temizliğinde kullanılan ürünlerinin de üretimini gerçekleştirdiklerini de söyleyen Eryılmaz, “Ambalaj sektöründe özellikle merdanede kalan boya kalıntılarının geçişler aşamasının temizlenmesi gerekiyor. Yüksek konsantrasyonda geliştirdiğimiz boya sökücü bir ürününle metal sanayi için hatalı boyalardan kurtulurken, metalin tekrar kullanılması da mümkün oluyor. Bunun yanı sıra dış cephe temizliği için de geliştirdiğimiz ürün sayesinde dış cephe temizliğinde, camlarda ve alikobatlarda oluşan minimal tortu ve kirlilikler gideriliyor. Bu yapılırken de alikobata kesinlikle zarar verilmiyor” ifadelerinde bulundu.

Dikkat ettikleri en önemli noktanın sorunu çözerken insana, çevreye ve metale zarar vermeden kimyayı geliştirmek olduğunu vurgulayan Eryılmaz son olarak da şu ifadelerde bulundu:

“Amacımız Türkiye’de yüzde yüz yerli sermayeyle bu işi devam ettirmek ve geliştirmektir. İş prensibi olarak hiçbir aracı olmadan direkt müşteriye hitap ediyoruz. Ürünlerimizin satışını yaparken müşteriyi yerinde ziyaret edip sorunu görüp o sorunla ilgili çözüm olabileceğimiz ürünü geliştiriyoruz. İnsana, çevreye ve devlete karşı sorumluluklarımızın bilincinde olarak her ürünümüz için kalite belgelerimizi gerekli bakanlıklar nezdinde izin ve onayları almaya çok önem gösteriyoruz. İhracat alanında ise Kuzey Irak, Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkelerde özellikle endüstriyel yağ sökücüler konusunda ciddi talepler alıyoruz. Bu ülkelere ürünlerimizi gönderiyoruz. Bunun yanı sıra hijyen konusu toplumumuzda son dönemlerde duyarlılığı yüksek noktalardan biridir. Biz bu konuda kurulduğumuz andan itibaren çok önemli adımlar attık. Nitekim bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdik. 2010 yılından bu yana devam ettirdiğimiz ‘Bir Adım Attık’ kampanyası dâhilinde her yıl ihtiyacı olan devlet okullarının temizliğinde ve hijyeninde kullanılan ürünleri karşılıyoruz.”